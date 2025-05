Nos encontramos en el segundo día del evento organizado por jóvenes peruanos estudiantes en la Universidad de Harvard (HAPS y el Peruvian Caucus del Kennedy School), en la ciudad de Boston, en EEUU. Una de las invitadas más reconocidas, la economista y directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, Roxana Barrantes, concedió una entrevista a La República. Nos reúne un conjunto de conversatorios que tienen como objetivo pasar de la crisis a la esperanza en el Perú.

-Gracias por el espacio, Roxana. Hace unos años se hablaba del milagro peruano, ¿qué crees que ha cambiado en la actualidad?

- Bueno, primero, muchísimas gracias por el placer y el privilegio de poder compartir este espacio de reflexión y poder conversar directamente con jóvenes destacadísimos, los cuales, algunos son promesa, y otros muchos ya son realidad. Esa realidad se irá plasmando más todavía a medida que pasa el tiempo y van tomando decisiones. ¿Qué ha cambiado? Yo recuerdo mucho un amigo extranjero me preguntó, cuando Castillo fue elegido, durante las elecciones del 2021. En ese momento mi respuesta fue que los peruanos habíamos dejado que la política haga fugar a las personas más honestas, más interesadas en el bien público, habíamos dejado que los partidos sean tomados por aquellos que no tenían el bien público como primera prioridad o, en todo caso, que el interés de la colectividad sea tomado en palabras y no necesariamente en acciones.

-Juntar eso con el desempeño económico exige otro tipo de reflexión

- Y que tiene que ver con, claro, si yo tengo mis intereses hundidos en el sentido económico en una determinada localidad, yo tengo que ver cómo esos intereses rinden frutos y para eso los cambios muy frecuentes no me convienen mucho. Yo quiero tener elecciones por cinco años, no quiero estar eligiendo presidentes cada año y medio. Algo de estabilidad. Entonces eso ha hecho que, para algunos intereses gremiales, esta estabilidad débil sea una estabilidad apreciada y no haya habido presiones de cambio al mismo tiempo que tú tienes un conjunto de intereses representados que no responden necesariamente a intereses que no tienen un elemento de ilegalidad en su constitución, como la trata ilegal, minería ilegal, tala ilegal.

-Ahora hasta la seguridad es un tema extorsivo ilegal

-Y ahí vemos una convivencia dual. A pesar de que las teorías del dualismo económico han pasado de moda y nadie las trabaja, tenemos un dualismo de lo legal, grande, de esas 200 empresas que hacen el 60% del PBI del país, y el resto, que opera al margen de la ley entre la informalidad y en algunos extremos en la ilegalidad.

-Centrémonos en esta segunda parte de esta dualidad, en la ilegalidad, ¿cuál es el impacto de la ilegalidad en las finanzas públicas del estado?

-Bueno para empezar tienes un problema serio. Asume por un segundo que tú legalizas todo a través de un pago de impuestos. Es decir, hay un montón de actividad económica que está bajo el radar del pago de impuestos y que plasma los impuestos en aquello que tiene que comprar del sector legal de todas maneras. Pero todo el resto no existe y se convierte en elemento de enriquecimiento de estas maneras de hacer política a nivel subnacional, donde te doy el permiso a cambio de otra cosa y no queda claro el margen de lo que es lo legal, porque -finalmente- lo legal -así de abstracto- es lo que nos hace civilizados. Es esa creencia en que esa colectividad que no está vinculada por sangre puede convivir sobre la base de estas reglas que todos tenemos que cumplir.

-En cuanto a los partidos políticos, si tuviese que dar algún tipo de mínima sugerencia sobre prioridades, una hoja de ruta mínima elemental para empezar a cambiar un poco este panorama tan incierto sobre todo en el ámbito económico y social, ¿cuál sería?

-No sé si te voy a contestar con lo que te voy a decir, pero esto los partidos políticos que están en el congreso lo han eliminado. Para que un sistema político tenga sentido, porque el sistema político, a nivel de sociedad compleja, regula la política que hacemos hasta cuando decidimos si pintamos o no pintamos la fachada del departamento, se reúnen las juntas de propietarios y hay una discusión para ver dónde se ponen los recursos y se decide por mayoría. Entonces, si eso lo traemos a los 31 millones de peruanos y nosotros tenemos una toma de decisiones delegada y que se plasma en un momento de voto, sobre la base de una oferta de partidos políticos se equivale a un mercado donde la gente expresa sus preferencias a través del voto. Los mercados, para que sean eficientes, tienen que tener bajos costos de entrada. Eso lo sabemos todos. Pero también tenemos que tener muy bajos costos de salida. Y lo que se han encargado los partidos que hoy día tienen el poder es de eliminar los mecanismos de salida y eso hace al mercado -tal como está estructurado ahora- totalmente ineficiente. Están haciendo todo para cartelizarse. Tenemos un cartel y el cartel lo que busca es que nadie más entre: restringir la oferta sin tener mecanismos de salida.

-¿Cómo recuperamos la eficiencia en el sistema político?

-Si queremos devolver la eficiencia a ese mercado de votos tenemos que bajar los costos de salida. Creo que ahí podría haber más trabajo de estas organizaciones en tener algún sentido de rendición de cuentas. Una vez elegidos nadie cree que tiene que responder a la ciudadanía. Y ahí el extremo es esta expresión, qu debería estar en toda la propaganda política. La expresión del vicealmirante Montoya (Renovación Popular) cuando dijo -parafraseo- “tú votaste por mí, entonces me tienes que hacer caso”. Oye, discúlpame, tú me tienes que hacer caso a mí, ciudadano. Sin rendición de cuentas, exactamente, o sea hemos trasladado a la sociedad, el régimen militar lo que refleja nuestro profundo autoritarismo como sociedad. Los grupos religiosos quieren ahora decirles a las mujeres cuando se puede aplicar la ley del aborto terapéutico. Es una ley, no debe depender si yo creo o no creo. Hay una ley. Si quieres cambia la ley, pero no empieces a ver cómo tu concepción religiosa va sobre los derechos y obligaciones de la gente en la sociedad.

-Roxana, ¿estamos en un autoritarismo legislativo?

-A ver, nuestra sociedad es profundamente autoritaria. Los peruanos, y estoy segura que otras sociedades también, creen que nuestro patriotismo se refleja en hacer un desfile militar el 28 de julio. Y todo lo que eso implica. Los militares son jerárquicos. Cumples la orden y se acabó. Pero en una sociedad tienes que ponerte de acuerdo porque tú puedes pensar distinto que yo y eso no te hace a ti, cuando tienes el poder, libre de que me mates, me elimines, digas que yo no tengo derecho a hablar, etc. Esta sociedad autoritaria es la que tenemos. Hay gente que cree que tiene derecho a decirme cómo vestirme, si una joven puede o no abortar… Estamos en un autoritarismo parlamentario y es lo natural en una sociedad tan autoritaria, que no se ha puesto a cuestionar su propio autoritarismo cotidianamente. Estamos criados con mucho autoritarismo.

-Estás describiendo dinámicas profundamente autoritarias. Además, en tus trabajos recientes has abordado el tema de la digitalización y de la inserción digital. ¿Cómo crees que esta inserción digital ha influido en el auge, también reciente, de una mayor presencia de dinámicas autoritarias?

-Cuando surgió todo el tema digital y se masificó, se vio como una gran oportunidad: una forma de diseminar información, de hacerla más democrática y accesible. Por eso se insistía tanto en que todos tuvieran un celular, en que el acceso a internet fuera un derecho humano, en reducir la brecha digital, etc. Pero lo que no quisimos ver —y me incluyo, porque muchas personas que trabajamos en estos temas desde el inicio no lo vimos— es cómo la necesidad de monetizar esas plataformas iba a impactar directamente en la manera en que interactuamos en línea. Mantener una nube centralizada, como la que utilizan las grandes plataformas, es carísimo. Y para que eso sea rentable, se adoptaron modelos basados en la atención, el consumo constante y la personalización algorítmica. Recuerdo que en 2012, en el Fairbank Institute, participé en un coloquio donde un joven que hacía su doctorado dijo: “Lo que tenemos que estudiar son los algoritmos”. En ese momento, viniendo del Perú y de una realidad muy distinta, me pareció una idea completamente fuera de lugar. Pero hoy entiendo que tenía toda la razón. El problema es que estos algoritmos, diseñados para monetizar la interacción, han terminado por condicionar nuestra exposición a la información. En vez de ampliar nuestros horizontes, tienden a reforzar nuestras creencias y prejuicios. Así, uno sigue en internet, pero atrapado en una cámara de eco. Y lo preocupante es que estas cámaras de eco no dialogan entre sí. Este fenómeno tiene consecuencias muy graves, y apenas estamos comenzando a reconocerlas. El trabajo de Jonathan Haidt, por ejemplo, sobre el impacto de internet en la salud mental de los jóvenes, es muy revelador. Esa generación que ha socializado más en internet que en las calles ahora está llegando a la mayoría de edad, y pronto empezará a votar. Países como Australia ya han prohibido el acceso a redes sociales para menores de 18 años, y Europa está empezando a debatirlo. No he visto la serie Adolescencia en Netflix, pero parece que ilustra bien lo que está pasando con las juventudes. Este proceso ya está teniendo efectos negativos: hay un aumento de la ludopatía, por ejemplo, y ahora las casas de apuestas auspician campeonatos deportivos como si fuera lo más normal. Es una locura. En una sociedad con principios éticos claros, eso no ocurriría. Claro, todo tiene su lado positivo y negativo. Lo mismo dicen quienes defienden la libre tenencia de armas en EE. UU.: “No son las armas las que matan, son las personas”. Entonces, ¿prohibimos a las personas? Este tipo de temas no se resuelven con decisiones autoritarias desde el poder. Requieren debate, reflexión, y un compromiso colectivo con el tipo de sociedad que queremos construir.

-Roxana, en las últimas semanas se han dado a conocer nuevas decisiones arancelarias por parte de Estados Unidos hacia varios países, incluido el Perú. En nuestro caso, se ha impuesto un arancel del 10%, que, si bien es menor al más del 30% aplicado a países como Canadá y China, sigue siendo significativo. ¿Qué impacto crees que podría tener esto, si no directamente en el Perú, al menos en los mercados con los que el país comercia?

-Mira, te voy a responder desde mi experiencia como profesora universitaria, no como especialista en comercio internacional. Así que hablo desde una mirada general, con lo que recuerdo de cuando estudié comercio internacional allá por 1982.

Lo primero que hay que tener claro es que el comercio amplía el mercado, “agranda la torta”, como decía Vivi Alvarado. Un mercado global grande permite más oportunidades. Pero las decisiones recientes de Estados Unidos están reduciendo ese mercado. Para ponerlo en números simples: si antes teníamos acceso a un mercado de 100, ahora con estas medidas ese mercado se reduce a 75. No es que desaparezca, pero sí se restringen las posibilidades.

Dicho eso, las oportunidades para el Perú siguen abiertas. Incluso aquello que en algún momento fue muy criticado —como la presencia china en América Latina— hoy podría representar una salida estratégica. Ayer mismo, Alonso Segura lo mencionó, y es un dato que yo también había visto: Estados Unidos tiene un superávit comercial con el Perú. Es decir, exporta más de lo que importa de nosotros. Según la lógica proteccionista de Trump, no debería habernos impuesto ningún arancel. Pero, como se dice en inglés, esto ha sido over the board —parejo para todos—, y se nos impuso ese 10% sin considerar esa realidad.

Ahora, otra cosa que me parece interesante —y esto lo comento desde lo académico— es cómo se ha manejado la justificación técnica de estas medidas. Inicialmente, varios expertos las apodaron “las tablas del Arca de Noé” o “los 10 mandamientos” porque nadie entendía en qué se basaban. Luego, la Casa Blanca publicó un documento con una fórmula supuestamente explicativa. Pero la fórmula es absurda: tiene parámetros que se cancelan entre sí con los valores asignados. O sea, técnicamente no dice nada. Peor aún, como esos parámetros no tienen una estimación concreta, el mensaje implícito es: “La próxima semana que tenga una pesadilla, cambio los valores y todo cambia”.

No sé si esto es una burla al mundo académico —como diciendo: “si no tienes una maestría en matemáticas, no puedes criticar”— o si es un intento de maquillar decisiones completamente arbitrarias con una fachada de racionalidad económica. Pero la verdad es que, desde una perspectiva profesional, esto da para contar un cuento. Hay algo profundamente cuestionable en cómo se está tomando este tipo de decisiones desde el poder.

Y ya acercándonos al final de esta conversación, Roxana, hemos comenzado hablando —y seguimos hablando— sobre esperanza. Dirígete, por favor, a los jóvenes peruanos. Tú eres profesora universitaria, y hoy estás aquí rodeada de muchos estudiantes peruanos buscando mejores oportunidades fuera de su país y planeando su regreso. ¿Qué les dirías en un momento histórico como el que estamos viviendo y revisando hoy?

Lo que me estás pidiendo no es fácil, de verdad. Es un momento crítico, un momento difícil para muchas personas jóvenes. Quienes están entre los 25 y los 35 años están tomando decisiones importantes de vida.

Claro, nada está escrito en piedra —salvo, quizás, los diez mandamientos de Moisés—, y siempre existe la posibilidad de cambiar de rumbo, siempre hay esperanza de construir un futuro mejor. Pero en este momento concreto, muchas decisiones que están tomando son decisivas.

Mi gran recomendación es que piensen profundamente en dónde quisieran criar a sus hijos. Tal vez ahora muchos digan: “Yo no estoy pensando en tener hijos”. Pero probablemente, en algún momento, alguno sí se lo pregunte: “¿Y si tengo un hijo o una hija, en qué país quiero que crezca? ¿Qué valores quiero transmitirle? ¿Qué tipo de sociedad quiero dejarle?”.

Y sobre esa base —sobre ese futuro imaginado— tomen sus decisiones hoy. Porque no se trata solo de lo que uno espera para sí mismo, sino también de qué parte queremos ser en la construcción de los valores, las instituciones y el país que les vamos a dejar a quienes vienen después. Ese, para mí, es el verdadero punto de partida de la esperanza.