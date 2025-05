Congreso: APP busca modificar la Constitución para que adolescentes desde los 14 años puedan ser procesados penalmente

Con miras a una próxima votación en el Congreso, Alianza para el Progreso (APP), bancada liderada por César Acuña, busca modificar la Constitución del Perú con el objetivo de que los adolescentes puedan ser imputados judicialmente.

La iniciativa proviene del despacho de la congresista Lady Camones, quien propone modificar el artículo 30 de la Constitución para que, en materia penal, se considere ciudadano a toda persona mayor de 14 años, y no solo a los mayores de 18. En otras palabras, jóvenes de 14 años podrían ser juzgados como adultos. La medida cuenta con el respaldo de ciertos sectores del Congreso, pero también con la crítica de especialistas que la consideran un atropello a los derechos humanos de la niñez.

Según los argumentos presentados por la congresista en su propuesta legislativa, esta iniciativa se enmarca dentro de las políticas orientadas al fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana. Cabe mencionar que esta propuesta surge pocos días después de que el gobierno de Dina Boluarte promulgara una ley que establece responsabilidad penal para menores de 16 y 17 años.

En el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) no se mostró abiertamente a favor de la propuesta; sin embargo, instó a que las organizaciones ajenas al Congreso de la República se abstengan de opinar al respecto. Por su parte, su compañera de bancada, Patricia Juárez, sí expresó su rechazo, considerando que la iniciativa incluye medidas perjudiciales para la sociedad: “¿Por qué mejor no vamos por los jóvenes de 10 años? Esto dice mucho de la civilización que queremos”, respondió la congresista.

Poder Judicial e instituciones se pronunciaron en contra de juzgar penalmente a menores de edad

La propuesta del Congreso para permitir el juzgamiento penal de menores no ha sido bien recibida por todos los sectores de la sociedad. Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público se han pronunciado en contra del proyecto legislativo, argumentando que podría resultar contraproducente. Para el Poder Judicial, esta iniciativa representa un retroceso significativo en la protección de los derechos de niños y adolescentes.

"Esta reforma introduce un enfoque punitivo que desconoce la especial condición de los adolescentes, contraviniendo estándares nacionales e internacionales de protección. (...) Esto representa un retroceso en el nivel de protección alcanzado en materia de derechos de la niñez y adolescencia, lo cual pone en riesgo la posibilidad de reintegración social y desarrollo integral de los adolescentes en conflicto con la ley", señala el comunicado del Poder Judicial.

En la misma línea, el Ministerio Público advirtió que la iniciativa ignora los procesos que deben seguirse con un menor que ha cometido actos delictivos. Asimismo, recalcó que se están vulnerando tratados internacionales suscritos en favor de la protección de niños y adolescentes.

"En el Perú ya existe un sistema de tratamiento para los adolescentes que infringen la ley penal. Ellos reciben medidas socioeducativas severas de hasta diez años de internamiento, dentro de un enfoque resocializador, reconociendo que se trata de personas en formación. (…) Esta propuesta representa un retroceso en la protección de la niñez y la adolescencia, y no resulta eficiente ni idónea para los objetivos que persigue, dado que el incremento de las formas de criminalidad y de la incidencia delictiva en el Perú obedece a otras causas que requieren medidas eficaces de lucha frontal contra las organizaciones criminales (...)", indicó la Fiscalía en su comunicado.