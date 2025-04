"¿Qué nos garantiza que no te vuelvas a equivocar?": comediante cuestiona a Carlos Álvarez por su apoyo en el pasado al fujimorismo

De comediante a comediante. Carlos Álvarez, tras anunciar su precandidatura a la presidencia de la República, fue entrevistado en el pódcast MADI. Uno de los panelistas, el también comediante Jean Carlo Manrique, conocido en internet como El Tobi, le formuló una serie de preguntas relacionadas con su pasado, cuando Álvarez, a través de su comedia, realizaba pequeños sketches en los que ridiculizaba a los rivales políticos del régimen dictatorial de Alberto Fujimori. Manrique lo cuestionó directamente, preguntándole si alguna vez había pedido disculpas por esos hechos.

"Yo soy comediante y sé lo que es estar en tu lugar. Pero aprendí que uno debe asumir sus errores: ¿Qué nos garantiza que no te vuelvas a equivocar como lo hiciste durante la dictadura? ¿Te has disculpado con los familiares y los políticos que minimizaste durante el fujimorismo? (...) ¿Qué nos asegura que Carlos Álvarez no vuelva a equivocarse y apoye a otra persona equivocada? (...)", señaló El Tobi.

Ante la pregunta, Álvarez respondió que aquellas acciones formaban parte de su trabajo y que no volvería a apoyar a una persona equivocada. En otra parte de la entrevista, el actor cómico afirmó que no debía retomarse “la cantaleta del fujimorismo” al hablar del respeto a los derechos humanos de los delincuentes, en referencia a las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen fujimorista en los años 90, dando a entender que dicho régimen era ya “cosa del pasado”. Frente a esta afirmación, El Tobi le respondió que dicha visión era errónea, ya que el fujimorismo aún mantiene espacios de poder en el Congreso de la República.

"El fujimorismo no es el pasado, hermano mío. ¿Acaso te parece que el fujimorismo ya se acabó? No vamos a quedarnos en tu error, pero es un partido que sigue vivo y hoy domina. Hay que entender que ese enemigo sigue presente y continúa haciendo lo mismo de siempre", sostuvo el comediante.

Carlos Álvarez está vinculado al partido País para Todos

A mediados del año pasado, el actor y comediante Carlos Álvarez hizo pública su incorporación al partido político País para Todos, liderado por Vladimir Meza, exalcalde de Huaraz. Días antes al anuncio, Álvarez había recibido la propuesta de sumarse a la agrupación, la cual consideró con cautela, señalando que necesitaba tiempo para pensar debido a que se trataba de una decisión trascendental en su trayectoria personal y profesional. En ese momento, expresó su agradecimiento a Meza y valoró el gesto como inusual dentro del ámbito político.

Finalmente, luego de un periodo de reflexión, Álvarez comunicó a través de sus redes sociales que había decidido afiliarse oficialmente al partido. En su anuncio, subrayó que se trataba de una afiliación formal, y remarcó que cualquier rol que llegue a desempeñar en la organización dependerá del cumplimiento de los procedimientos democráticos estipulados por ley.

El humorista explicó que uno de los factores clave en su decisión fue la actitud de Vladimir Meza, quien reconoció públicamente sus errores a través de un video, mostrando una honestidad poco común en el ámbito político. Álvarez manifestó que su mayor preocupación es no defraudar al público que lo ha acompañado durante más de cuatro décadas de carrera artística. Destacó que este paso no ha sido sencillo y que lo ha tomado pensando en mantener la confianza de los peruanos, actuando con transparencia y rodeándose de personas comprometidas con el bien común.