Último mensaje del Papa León XIV en el Perú: "Doy gracias a Dios por haberme permitido trabajar aquí"

El nuevo papa León XIV. Robert Prevost, dio un mensaje de despedida al Perú en el 2023, cuando el entonces Papa Francisco lo reclutó para trabajar en el Vaticano como líder de una oficina de nombramiento de obispos. El sumo pontífice agradeció todos los años que trabajó en el Perú y se mostró emocionado por asumir ese nuevo reto en el Vaticano.

"He venido como misionero hace casi 40 años, trabajando como misionero en Chulucanas y luego más de 11 años en Trujillo. Y ahora después de 8 años en Chiclayo, doy gracias a Dios por tantas cosas que el pueblo peruano ha compartido conmigo, hemos caminado unidos, hemos celebrado la fe, me han enseñado muchísimas cosas, y yo como pastor solo puedo dar gracias a Dios por haberme permitido trabajar aquí tantos años. Que dios me ayude en esta nueva misión y pido la bendición de Dios sobre todos ustedes", sostuvo.

PUEDES VER: Gobierno de Dina Boluarte promulga ley que modifica la extinción de dominio y beneficiaría a corruptos

Prevost nació en Chicago, Estados Unidos y llegó a Perú en 1985 cuando tenía 30 años de edad, llegó a la misión de los agustinos en Chulucanas, Piura, luego pasó a Trujillo y por último, residió en Chiclayo. En su mensaje como papa ayer desde el Vaticano envió un afectuoso saludo a Chiclayo, lo que resalta la importancia que tiene el Perú en su formación.

"Si me permiten una palabra, un saludo a todos aquellos y de modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en Perú. Donde un pueblo fiel acompañó a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo", dijo.

Robert Prevost condenó la pena de muerte

En abril de 2022, se registró un caso de abuso sexual contra una menor en la región de Lambayeque. En ese entonces, Robert Prevost, quien se desempeñaba como obispo de la Diócesis de Chiclayo y actualmente es el Papa León XIV, manifestó una firme oposición a la pena de muerte, incluso ante hechos tan graves. “La vida debe ser defendida en toda circunstancia. Como Iglesia, enseñamos que la pena capital no es aceptable, ni siquiera en situaciones tan dolorosas como esta. Es necesario encontrar otras vías para alcanzar la justicia”, expresó.

También rechazó la propuesta de castración química, señalando que “los resultados no son satisfactorios”. Añadió que el problema debe abordarse con mayor profundidad y que corresponde a los especialistas analizar estos temas. “Actuar desde un impulso de venganza no está a la altura de la dignidad humana”, afirmó.