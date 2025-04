Nilo Burga: había otras personas en el cuarto donde encontró la muerte

Empeñada en demostrar que el dueño de la empresa de alimentos Frigoinca, Nilo Burga Malca, fue asesinado y no cometió suicidio, la familia del hombre de negocios encargó un peritaje particular a un especialista forense, que concluyó haber encontrado indicios de la presencia de otras personas en el lugar donde fue hallado el fallecido, el 25 de diciembre de 2024.

El especialista determinó que en la habitación del hotel había salpicaduras de fluido sanguíneo en una dirección que no correspondía a la ubicación del cuerpo. También constató que, sorprendentemente, Nilo Burga no pisó su propia sangre pese a que, encontrándose herido en un sillón, se trasladó a la cama donde siguió cortándose. Además, se ubicó una toalla con rastros de sangre, que no podría haber usado la víctima, por la gravedad de las heridas que supuestamente se había autoinfligido.

El Informe Pericial de Pronunciamiento Criminalístico, suscrito por el doctor Danny Humpire Molina, documento al que tuvo acceso La República, ha sido entregado por la familia Burga a la fiscal del caso, Marisela Acuña Núñez, para que profundice en las indagaciones y no lo resuelva como si se tratara de un suicidio.

Evidencia. La dirección de las salpicaduras de sangre no corresponden a la ubicación del cuerpo de Nilo Burga, conforme al peritaje. Todo indica que cambiaron la posición de la víctima. Foto: La República

La sangre habla y acusa

Desde el principio los familiares de Nilo Burga Malca, acusado de haber pagado sobornos a funcionarios y servidores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma (ahora Wasi Mikuna), rechazaron la versión de que se quitó la vida en una habitación del Hotel Luz y Luna, de Magdalena del Mar. No descartan que se trató de un homicidio para silenciarlo.

Con abundantes fotografías, detalles técnicos y análisis de la escena, el Informe Pericial de Pronunciamiento Criminalístico expone una serie de elementos reveladores sobre el presunto asesinato de Nilo Burga. Por ejemplo, la víctima se encontraba en el sillón de la habitación cuando recibió un corte profundo, según las salpicaduras en el lugar. Pero luego se pasó a la cama. Sin embargo, sus calcetines no están impregnados de sangre, lo que debió suceder al momento de trasladarse de un punto al otro.

“De la distancia del sofá hacia la cama no se aprecia huellas de pisadas por parte del occiso para poder llegar donde se encontró el cuerpo, encima de la cama”, señala el peritaje.

La toalla. Se encontraron manchas que implicarían que la víctima supuestamente se limpió la sangre, lo que resulta improbable por las heridas que recibió. Foto: La República

El perito Humpire también detectó que originalmente el cuerpo estuvo boca abajo y que luego fue volteado al parecer por otras personas.

“Se confirma que estuvo boca abajo y por una fuerza externa -después de un tiempo no menor de 30 minutos aproximadamente- , se volteó el cuerpo. Esto basados en las características de coagulación encontradas en la cama y en el cuello, en la parte laríngea y tiroidea, tal como se demuestra en las imágenes fotográficas”, precisa el informe pericial.

Dr. César Euscátegui, abogado del empresario Nilo Burga Malca. Foto: difusión

Escenas que no encajan

Otro elemento de relevancia es el hallazgo de una toalla manchada con sangre, lo que resulta improbable porque Burga, por el tipo de heridas recibidas, no podría haberla usado.

“La toalla de color blanco debajo de la mano izquierda del occiso (Nilo Burga), está cubierta de sangre en forma de arrastre. Por la ubicación de las manchas concentradas en algunos extremos -y tenues en otras-, no guarda relación con el sangrado de la posición anatómica inicial de cuerpo. Esto debido a que las fuentes de sangre están ubicadas en la parte superior del cuello, y la forma de la sangre de la toalla, concuerda con el arrastre, bajo el principio de probabilidad, limpieza o contacto”, se explica en el informe pericial del doctor Danny Humpire.

El especialista destacó la ubicación de uno de los cuchillos con el que se presume el empresario se hizo el corte mortal. Estaba en la zona de su brazo izquierdo, cuando Burga era diestro. Este detalle confirma que una o dos personas más estuvieron en la habitación donde el dueño de Frigoinca perdió la vida.

“El arma blanca de mango de madera fue encontrada muy alejada de su cuerpo, a la altura del hombro izquierdo. Entonces, yo pregunto, ¿por qué estaba ese cuchillo en ese lado? Debió haber estado en su mano o en el suelo, pero no estaba. Es decir, lo han puesto ahí. Esa es una evidencia muy clara, una evidencia fáctica. Algo que no se puede negar”, explicó Danny Humpire a La República.

“El arma blanca fue hallada a 10 centímetros del hombro izquierdo de la víctima. En el hombro, ni siquiera en la mano, ¡en el hombro! Y el señor Nilo Burga era diestro”, resaltó el perito.

El sillón. Nilo Burga Malca recibió las heridas en este punto y luego pasó a la cama, pero en el trayecto no manchó sus calcetines con su propia sangre. Foto: La República

Los cortes supuestamente autoinfligidos por el empresario carecen de lógica. Es poco probable que se hiciera varios cortes, entre ellos uno de hasta 4.5 centímetros de profundidad, y continuara haciéndolo.

“Hay dos cortes de arma punzo cortante en el tórax izquierdo. Y un aproximado de cuatro cortes en el cuello. Los cortes en el cuello, según el protocolo de necropsia, son de izquierda a derecha. Todos los cortes. Y los del pecho son de derecha a izquierda. O sea, las lesiones en el pectoral son de derecha a izquierda, y las del cuello, son de izquierda a derecha”, arguye Danny Humpire.

Por todos estos hechos, el perito se inclina por sugerir que hubo un crimen.

“Estoy estableciendo que es baja la probabilidad de que el señor (Burga) se haya autolesionado. Eso es uno. Dos, 100% que el cuerpo ha sido movido. Y tres, fue una muerte atípica”, apunta el experto.

Danny Humpire, doctor en ciencia criminalística y antropólogo físico forense. Foto: difusión

Familia reclama las fotografías de la necropsia

El abogado de la familia de Nilo Burga Malca, César Euscátegui Carlos, informó que el caso se está dificultando por los obstáculos por parte de servidores del Instituto de Medicina Legal (IML). Se le ha requerido las fotografías de la necropsia, necesarias para un peritaje más profundo y detallado. Por intermedio de la fiscalía se requirieron las imágenes, sin embargo el IML contestó que no las tenía.

“Vamos a reiterar la solicitud de la declaración del médico legista que hizo el protocolo. Vamos a reiterar la solicitud que llamen a declarar a los hijos. También vamos a reiterar que llamen a declarar al doctor Danny Humpire Molina, para que lo declaren sobre las conclusiones de esta pericia. Y si la fiscalía se niega a llamarlos, vamos a ir al juez para que este ordene a la fiscal que ha hecho esta procedencia”, indicó el abogado César Euscátegui.