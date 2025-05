Puno: cae funcionario de la Diresa que cobró coima de empresa para ocultar intoxicación de escolares

Los agentes de la Dirección contra la Corrupción de la PNP y personal de la Fiscalía realizaron un operativo en la regiones de Puno y Arequipa para detener a presuntos integrantes de la organización criminal Los Fríos del Hambre, quienes estarían involucrados en la corrupción del programa Qali Warma ahora Wasi Mikuna.

Durante el operativo se detuvo a Ronald Loza Machicao, funcionario de la Dirección Regional de Salud (Diresa de Puno), quien es investigado por haber recibir supuestos pagos ilícitos por parte de los proveedores de Qali Warma, con la finalidad de ocultar la verdadera causa de la intoxicación y desviar la responsabilidad hacia un supuesto consumo de agua contaminada por parte de los escolares.

De acuerdo a la información que accedió este medio, esta maniobra del funcionario habría buscado evitar sanciones contractuales y administrativas contra la empresa Frigoinca S.A.C del fallecido Nilo Burga.; así como mantener su continuidad como proveedor del programa Qali Warma.

Frigoinca: masiva intoxicación escolar en colegio de Puno

“A una de mis hijas la recuperamos con oxígeno. Estuvo inconsciente en el hospital. Ese día me dijeron: ‘Ustedes no han cocinado como debía ser’”, declaró E. F., madre de las dos niñas afectadas a la Unidad de Investigación de La República.

El 15 de enero de 2024, Qali Warma adjudicó al Consorcio Grupo Eden Foods —integrado por Ruth Cabrera Andrade, Corporación Beganx e Inversiones A’Nghiam, y representado por la misma Ruth Cabrera Andrade, residente en Juliaca— un contrato por S/ 3.753.307 para repartir alimentos en varias localidades, entre ellas Cabana. Sin embargo, pocas semanas después, el 25 de marzo de 2024, se reportó la intoxicación. Hasta el momento, nadie ha sido sancionado por este caso. Desde el primer día, se intentó ocultar lo sucedido.

Las menores estudian en el colegio Gamaliel Churata, del distrito de Cabana, ubicado en la provincia de San Román (Juliaca). En total, 32 estudiantes resultaron afectados por el consumo de conservas Don Simón, de Frigoinca, distribuidas por proveedores de Qali Warma.

“Dos de mis hijas se intoxicaron. A veces no sabemos qué hacer. A cualquier hora les da dolor de estómago y de cabeza. Casi no toleran ningún alimento. Nuestros hijos se han desvanecido en nuestras manos, casi se nos han ido”, relató E. F., madre de las niñas Y. N. C. F., de 13 años, y S. T. C. F., de 14 años. La madre pidió a La República no ser identificada con su nombre completo, por temor a represalias de las autoridades.

La unidad de investigación reportó, además, que el escándalo de Frigoinca no solo se ha concentrado en Lima, sino que también hay víctimas en Cabana (Juliaca, Puno) y en Negropampa (Chota, Cajamarca). A casi un año de la intoxicación, los estudiantes aún sufren las secuelas provocadas por el consumo de conservas distribuidas por proveedores autorizados por Qali Warma, ahora denominado Wasi Mikuna.