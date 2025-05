Dina Boluarte mintió: la vez que la presidenta negó haberse sometido a una cirugía estética

Como quien dice: nos vio la cara. La presidenta Dina Boluarte mintió durante su mensaje a la Nación del 12 de diciembre, donde aseguró que sus intervenciones no fueron por motivos estéticos, sino por razones estrictamente relacionadas con su salud. Sin embargo, meses después, el cirujano encargado de las operaciones, Mario Cabani, declaró que estas sí tuvieron un carácter estético. Ante la confirmación del médico, queda claro que Boluarte no dijo la verdad.

“Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria. No me generó ningún tipo de incapacidad para ejercer mis funciones como presidenta de la República. Una persona incapacitada, impedida de desarrollar funciones intelectuales y motoras, no suscribe 91 normas. Ahora dicen que fueron falsificadas las firmas. Ya no saben qué más inventar”, afirmó la presidenta en aquella ocasión.

Mario Cabani ha confirmado que Boluarte no solo se sometió a una rinoplastia, sino también a varias intervenciones con fines estéticos, con el objetivo de mejorar su apariencia física. Además, estas operaciones podrían haber afectado el ejercicio de sus funciones debido al efecto de los anestésicos.

“Todas (las cirugías) fueron estéticas, a excepción de la funcional, que fue una septoplastia realizada por un otorrinolaringólogo. Lo cierto es que ella quería que le corrigiera la parte funcional, que pudiera respirar bien, pero también quería algunos retoques. Probablemente lo pidió por la confianza que tienen los pacientes en nosotros, ya que no hemos tenido complicaciones ni fallecidos hasta ahora. Me imagino que fue por eso. Más allá de eso, no puedo saber sus motivos”, declaró el médico en una entrevista con el programa Cuarto Poder.

Dina Boluarte: no es la primera vez que se habla de sus operaciones estéticas

Además de las declaraciones de Mario Cabani, otros testimonios ya apuntaban a la verdadera naturaleza de las cirugías. Un ejemplo es un audio difundido por el semanario Hildebrandt en sus Trece, en el que Patricia Muriano, exasistente y antigua amiga cercana de Dina Boluarte, relata detalles sobre las intervenciones.

“De una u otra manera tenían que pagarle el favor a Mario Cabani, pues. No, no le ha cobrado, pues. Y ni siquiera es la historia clínica verdadera. Esta historia clínica es falsa”, afirma Muriano.

La asistente también reveló que Boluarte se habría llevado la historia clínica original para ocultarla: “El día en que la operan, la intervienen basándose en las ecografías de Sanna. Yo le dije a ella dónde apuntaba. Cabani estaba registrando todo en una historia clínica, y yo le dije: ‘oye, pero ella no quiere que le hagas historia’. Luego le dije a Dina: ‘te están haciendo historia’. Y al momento del alta le dije: ‘dile que traiga tu historia así, disimuladamente’. Mario trajo la historia y ella se la quitó”, continuó.

Además, Muriano afirmó que las operaciones no se limitaron a una rinoplastia, sino que incluyeron otros procedimientos estéticos: “El médico especialista en rinoplastia, Javier Sánchez Ingunza, fue quien le hizo la nariz. Mario no opera narices; quien siempre lo hace es el doctor Sánchez. Mario le colocó hilos en ambos lados del rostro, le retiró las bolsas de los ojos, le rellenó los surcos y le extrajo un poco de grasa abdominal. Cuando Dina despertó de la operación y se levantó, me dijo: ‘Patty, tengo un huequito acá (…)’”, relató Muriano.