César Acuña se lava las manos tras asesinato de mineros en Pataz: "Recién me enteré en la tarde"

El gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, dejó en evidencia que no tuvo conocimiento de los 13 mineros secuestrados el pasado 25 de abril, pese a que los hechos ocurrieron en su jurisdicción y la que las mafias de minería ilegal operar desde hace varios años.

"Hemos estado en reunión del consejo regional toda la mañana, en La Libertad no hay servicio de inteligencia, no hay información y creo que hay un desgobierno (...) yo por ustedes me he enterado todo, en la tarde, pero tan pronto me informé yo llamé al premier, hemos hablado un buen momento y mañana hay consejo de ministros, van a determinar las acciones que van a tomar", señaló el líder de Alianza para el Progreso (APP).

En esa misma línea, otra de las autoridades desconectadas de la realidad fue el presidente del consejo de ministros, Gustavo Adrianzén, quien a inicios de este mes declaró no tener conocimiento de o certeza del secuestro que terminó en masacre. Y ante esto, uno de los padres de las víctimas le reclamó no haber hecho lo necesario para el hallazgo o captura de los criminales.

"Señor Adrianzén, escúcheme usted. Usted es un patán, es un desgraciado, porque no ha tenido contemplancia con aquellos que han sido retenidos por estos delincuentes(...) y usted sale a decir el día miércoles que no sabía nada y que no había ninguna denuncia. Eso es una mentira grande, y que lo sepa toda la nación”, dijo.

Bancadas que votaron a favor del Reinfo para beneficiar a la minería ilegal

Tras la reciente noticia que ha conmocionado el país por el cruel asesinato de los 13 mineros secuestrados en le localidad de Pataz, no faltaron los congresistas que salieron a exigir mayores medidas de seguridad al Gobierno, buscando así obtener algún crédito político, pese a que desde el parlamento se votó a favor de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que favorece a la proliferación de minería ilegal y todo lo que se desarrolla alrededor de ésta, ya sea asesinatos, prostitución, trata de menores, secuestros, entre otros. Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, la Bancada Socialista, Podemos Perú, Avanza País son las que votaron a favor.