Alcalde de Pataz se quiebra y advierte que teme por su vida: "Si me asesinan, el culpable será el Gobierno"

El alcalde de Pataz, Aldo Mariño, dirigió duras palabras al Gobierno de Dina Boluarte tras la muerte de trece trabajadores del sector minero vinculados a la empresa Minera Poderosa. En una entrevista con un medio local, Mariño afirmó, con la voz resquebrajada, que el incremento de la delincuencia en la provincia liberteña que gobierna desde su cargo municipal también ha derivado en amenazas directas contra su persona. En ese contexto, responsabilizó al Gobierno de Boluarte por la situación.

"Desde el día que el pueblo me eligió, estoy levantando mi voz. Yo no soy un revoltoso, no he venido acá a ser encarcelado o asesinado. Pero me duele lo que pasa en mi pueblo, y voy a seguir levantando mi voz", declaró el alcalde notablemente afligido por la situación.

El alcalde anunció que viajará a Lima para tomar cartas en el asunto y espera una respuesta directa del Gobierno central. Además, advirtió que, si en los próximos meses le ocurre algo, la responsabilidad recaerá íntegramente sobre el Gobierno encabezado por Boluarte.

"Voy a hacer mi marcha hacia Lima. Es un sacrificio que asumiré. El 12 de mayo parto, porque este pueblo no puede seguir siendo ultrajado. Y en verdad, si me meten a la cárcel o me asesinan, el único responsable será el Gobierno central. Y en verdad, nunca seré cómplice de esta porquería, de esta basura. Prefiero que me asesinen o me encarcelen. (…) Voy a seguir luchando y nadie me va a callar. Que pase lo que tenga que pasarme", expresó el burgomaestre.

Alcalde de Pataz criticó a Dina Boluarte tras el asesinato de 13 trabajadores

Pocos minutos después de conocerse el atentado contra los mineros de Pataz, Mariño arremetió contra el Gobierno liderado por Dina Boluarte, luego de confirmarse el asesinato de trece mineros que habían sido secuestrados desde el pasado 26 de abril. Según el alcalde, pese a que la provincia se encuentra en estado de emergencia desde hace más de un año, las autoridades no han logrado desarticular ni capturar a las bandas criminales que mantienen en zozobra a la población.

Mariño lamentó la muerte de las víctimas, señalando que eran personas que llegaron a la zona con la esperanza de llevar sustento a sus familias, y que encontraron la muerte en su lugar. En ese sentido, hizo un llamado urgente al Gobierno central para que envíe agentes de inteligencia y personal especializado de la Depincri, ya que, hasta la fecha, no se ha logrado identificar ni detener a los responsables de los crímenes. También criticó la ineficacia de las acciones implementadas por el Ejecutivo, a pesar de visitas como la del primer ministro Gustavo Adrianzén y el ministro de Defensa Walter Astudillo en abril, supuestamente destinadas a reforzar la presencia militar y policial en la zona.

El alcalde fue enfático al exigir medidas más drásticas frente a la inseguridad, y propuso que el Congreso apruebe una ley que establezca la pena de muerte para delitos de esta magnitud. Asimismo, instó a las empresas Minera Poderosa y R&R a brindar apoyo a los hijos de los trabajadores asesinados, recordando que estos laboraban para garantizar la educación, la alimentación y el abrigo de sus familias.