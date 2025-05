Gustavo Adrianzén asegura que Gobierno de Dina Boluarte desconoce el paradero de Ilan Heredia

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó que el Ejecutivo no ha recibido información oficial sobre el paradero de Ilan Heredia, hermano de la ex primera dama Nadine Heredia, quien recientemente fue condenado a 12 años de prisión por lavado de activos.

Durante una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, Adrianzén aseguró que ni Brasil ni ningún otro país han comunicado al Gobierno peruano sobre un posible asilo concedido al menor de los Heredia, desmintiendo así versiones que lo ubicaban fuera del país.

“En el caso del señor Heredia nosotros como Ejecutivo no tenemos ninguna noticia y tampoco hemos recibido de Brasil ni de ningún país ninguna información de que se le haya concedido asilo y demás”, precisó.

El premier también enfatizó que Ilan Heredia no mantiene ningún vínculo con el Ejecutivo, a diferencia de su hermana Nadine, quien, en su calidad de ex primera dama, tuvo una relación institucional durante el gobierno de Ollanta Humala. “Quiero advertir que él no guarda con el Ejecutivo ningún tipo de relación, a diferencia de la señora Heredia, que en su condición de primera dama podría haber tenido alguna aproximación o vinculación. No es el caso del señor Heredia”, añadió.

Esta declaración se produce luego de que el Poder Judicial emitiera una orden de captura internacional contra Ilan Heredia, tras conocerse que podría encontrarse en territorio brasileño. La Fiscalía ha solicitado la extensión de la orden de captura a nivel internacional, en el marco de las investigaciones del caso Lava Jato.

Situación judicial actual de Ilan Heredia

El Poder Judicial del Perú ha condenado a Ilan Heredia Alarcón, hermano de la ex primera dama Nadine Heredia, a 12 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos. Según la sentencia emitida por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, Heredia desempeñó un papel crucial en la administración de fondos ilícitos destinados a financiar las campañas presidenciales de Ollanta Humala en 2006 y 2011.

La investigación determinó que estos recursos provenían de fuentes extranjeras, incluyendo aportes del gobierno venezolano y de la constructora brasileña Odebrecht. Para ocultar el origen ilícito de estos fondos, se utilizó un sistema de falsos aportantes y contratos ficticios, con la participación de empresas fachada como Todo Graph .

La sentencia también incluyó una multa de 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y la disolución de la empresa Todo Graph. Además, se ordenó el decomiso de bienes y fondos relacionados con el delito y se estableció una reparación civil solidaria de S/10 millones a favor del Estado peruano. Tras no presentarse a la audiencia de adelanto de fallo el 15 de abril, Ilan Heredia fue declarado prófugo de la justicia.