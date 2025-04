Congreso: Comisión de Ética evaluará denuncia contra Ernesto Bustamante por comentarios machistas

Una denuncia en proceso. El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, podría estar próximo a ser sancionado por la Comisión de Ética del Parlamento. Este lunes 28 de abril, el mencionado capítulo congresal evaluará si aprueba o no la denuncia de oficio contra Bustamante debido a las expresiones machistas que brindó durante su participación en una sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. En aquella ocasión, el representante fujimorista aseguró que las mujeres no tenían "la condición biológica" para ejercer roles en el campo científico.

Anteriormente, Alex Paredes, presidente de la Comisión de Ética, se había manifestado al respecto de las declaraciones de Bustamante. Cuestionado entonces por La República, el congresista de la Bancada Magisterial dijo que tomarían acciones contra Bustamante por sus entredichos sexistas. Además, cuestionó esas mismas declaraciones.

"(...) Por norma le remitimos un documento para que nos haga una aclaración. Es lo que usualmente hacemos. Si aparece una información o cuestionamiento contra un congresista, le enviamos un documento para que ejerza su derecho a la defensa y aclare. Él deberá reflexionar sobre sus acciones. Dentro del Código de Ética hay normas que hablan del respeto y la cortesía. Como peruanos también debemos ser respetuosos", señaló el congresista a este medio.

Si la Comisión de Ética decide aprobar por mayoría la posibilidad de iniciar una denuncia de oficio y, posteriormente, se formaliza la presentación de elementos que prueben que se infringió el Código de Ética parlamentario; se elaborará un informe para el conocimiento del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana. Posterior a ello, de no apelar el congresista Bustamante, la Comisión tendrá la facultad de disponer las sanciones que crea correctas y someterlas también a votación.

Pedido para evaluar denuncia contra Bustamante es el primero en la relación de la Comisión de Ética | Foto: Congreso.

Las declaraciones de Ernesto Bustamante que podrían llevarlo a ser denunciado

La polémica alrededor se dio luego que, durante una sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, el congresista de Fuerza Popular asegurase que la escasa participación femenina en el ámbito científico se debe a que las mujeres carecen de la 'condición biológica' necesaria para involucrarse en este campo. Estas afirmaciones han sido ampliamente rechazadas por reforzar estereotipos de género que limitan el desarrollo de las mujeres en esta disciplina.

"Dicen que hay 33% de mujeres científicas, eso me preocupa, porque en el resto del mundo no hay mujeres científicas, la prevalencia del interés de las mujeres en ciencia no llega a un número tan alto, no porque no les quiera poner facilidades, hoy en día no hay mayor limitación en el acceso de las mujeres a la ciencia, sino que no hay una condición biológica, aparentemente, que incentive a las mujeres a participar en ciencias exactas como las naturales o físicas", sostuvo.

Lejos de pedir disculpas por sus expresiones, Bustamante optó por reafirmarse en lo dicho y alegó que sus expresiones fueron "sacadas de contexto": "No dije nada malo. Lo que pasa es que se me ha sacado fuera de contexto. (…) Yo lo que manifesté era que no había ninguna razón para llegar a una equidad de género, que la ciencia era meritocrática y si sucede que terminábamos teniendo 70% mujeres y 30% hombres o al revés, bien por la ciencia, pero lo importante es que no existe ninguna condición biológica. (…) No. Están menos representadas que es diferente. No están menos calificadas", señaló para un medio local.

Congresista duda de las acciones que pueda tomar la Comisión de Ética

Las expresiones de Ernesto Bustamante calaron en su momento por su alto grado de sexismo. Esto hizo que diversas agrupaciones feministas y líderes sociales criticaran el accionar del congresista fujimorista. Asimismo, parlamentarias también criticaron sus expresiones. Con el anuncio de las acciones que tomará la Comisión de Ética, las congresistas volvieron a opinar al respecto. Tal es el caso de Ruth Luque, congresista del Bloque Democrático Popular, quien consideró que es más probable que esta comisión blinde a Bustamante antes de que lo investigue y sancione.

"He sido integrante de la comisión de ética en los periodos legislativos anteriores y en mi experiencia he visto poca disposición a investigar o sancionar prácticas nada éticas que cuestionen acciones en contra de la igualdad de mujeres. El enfoque ha sido de minimizar, justificar y terminar en blindajes. (...) Por cómo ha actuado esa comisión mayoritariamente creo que terminará en “eso no fue lo que dije” y ahí quedará", señaló la legisladora para este medio.