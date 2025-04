El congresista de Fuerza Popular Ernesto Bustamante ratificó lo dicho contra la participación de las mujeres en la ciencia durante una sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso. Lejos de retractarse, el parlamentario anunció que no se disculpará, pues en ningún momento ha insultado a nadie y su opinión "es respetable".

Así respondió durante una entrevista en Exitosa cuando fue consultado por el tema. "Yo no he insultado a las mujeres ni a ninguna mujer, al contrario, lo que quiero es que haya participación de las mujeres en base a su mérito. Hay magníficas mujeres que hoy están participando a nivel mundial, peruanas, pero esas mujeres están ahí por su mérito, no porque sean mujeres o usen falda", indicó.

Asimismo, se excusó diciendo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, pues se enmarcaron en una sesión que duró más de una hora.

"No dije nada malo. Lo que pasa es que se me ha sacado fuera de contexto. (…) Yo lo que manifesté era que no había ninguna razón para llegar a una equidad de género, que la ciencia era meritocrática y si sucede que terminábamos teniendo 70% mujeres y 30% hombres o al revés, bien por la ciencia, pero lo importante es que no existe ninguna condición biológica. (…) No. Están menos representadas que es diferente. No están menos calificadas", mencionó.

Al escuchar esto, el periodista Nicolas Lúcar le preguntó directamente si pensaba disculparse. "(¿Tú no sientes que ayer dijiste algo inadecuado y tienes que pedir disculpas?) No, está en el contexto de lo que... No se ha escuchado todo. La sesión fue de una hora y media. Parecería que, en este momento, no hay interés de las mujeres en participar de las ciencias exactas. Son opiniones y las opiniones deben ser escuchadas y debatidas. Yo quiero un Perú con científicos hombres y mujeres, sin distinción de su sexo u orientación", declaró.

PUEDES VER: Nueva jefa de la Digemid no garantiza transparencia por su vínculo con Medifarma

"Hay campos donde el hombre tiene una preferencia"

En ese marco, empezó a argumentar nuevamente su frase sustentando que se trata de una "opinión calificada". "Porque la manera como se debe escoger cuántos científicos hay no debe ser en función de sexo, género, etnia, lugar donde trabajan o nacieron. ¡No! Es en función de calificación individual. Me encantaría que haya mujeres científicas, pero (…) en ciencias exactas hay poca proporciones de mujeres que trabajan en matemáticas ¿por qué? Porque no se interesan", dijo.

Además, ignorando las consecuencias de una escasa representatividad femenina en diversos campos profesionales, indicó que simplemente las mujeres no tienen interés en las ciencias exactas a diferencia de los hombres. "Yo no estoy en contra de que la mujer en la ciencia, pero sucede que hay campos donde los hombres tienen una preferencia. La mayoría de los hombres prefieren alguna ingeniería. Así es", explicó.