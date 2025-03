El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, causó indignación al afirmar, en una sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, que no hay una fuerte presencia de mujeres porque no tienen la 'condición biológica' para participar en el ámbito científico. Estas declaraciones han sido rechazadas por perpetuar estereotipos de género que impiden que las mujeres se desarrollen en esta área.

"Dicen que hay 33% de mujeres científicas, eso me preocupa, porque en el resto del mundo no hay mujeres científicas, la prevalencia del interés de las mujeres en ciencia no llega a un número tan alto, no porque no les quiera poner facilidades, hoy en día no hay mayor limitación en el acceso de las mujeres a la ciencia, sino que no hay una condición biológica, aparentemente, que incentive a las mujeres a participar en ciencias exactas como las naturales o físicas", sostuvo.

Asimismo, el fujimorista Bustamante dijo estar 'preocupado' porque en el informe que tenía entre sus manos aseguraba que en el país hay un 33% de mujeres que se dedican a ejercer labores relacionadas a la ciencia, algo que según él no sucede en otros países, pues no pasan del 2 o 3% dependiendo del lugar, por lo que le causaba extrañeza y no dudo en decir que para él la ciencia es elitista, no democrática, dejando entrever que no le parece que se busque la equidad de género dentro de ésta.

"Hay menos porcentaje, me preocupa que acá tengamos 33%, algo no está bien en el cálculo y me preocupa que queramos llegar a un 50%, en ciencia no hay democracia, la ciencia es elitista", señaló el parlamentario.

Fuerza Popular es el partido más corrupto, según Grok

Grok, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Elon Musk, ha generado controversia en X (antes Twitter) tras responder a diversas preguntas de los usuarios. En Perú, muchos internautas han utilizado esta herramienta para obtener respuestas sobre temas variados, desde gastronomía hasta fútbol.

Sin embargo, una consulta del usuario Gruber Vargas destacó cuando preguntó por el partido político más corrupto del país. La IA respondió de manera directa, señalando a Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, debido al legado de Alberto Fujimori, condenado por corrupción. Según el algoritmo de Grok, este partido tiene un índice de corrupción superior al de otras agrupaciones políticas en Perú.

"En Perú, Fuerza Popular es visto como el partido más corrupto por el legado de Alberto Fujimori, condenado por corrupción", puso la IA en X.