Lluvias inundan carreteras y sembríos de pan llevar en Puno: viven en medio del agua

Catalina Palomino, perdió en dos horas de lluvias su trabajo y ahorro de años. Sus seis hectáreas de terreno entre sembríos de papa, alfalfa, forrajes, avena, entre otros, quedaron cubiertas bajo el agua por el desborde de los ríos del distrito de Vilque en la zona alta de la provincia de Puno.

Las fuertes precipitaciones provocaron el desborde de ríos y afluentes debido a la falta de obras de defensas ribereñas. Los caminos rurales y herradura literalmente desaparecieron y pasaron a ser enormes espejos de agua intransitables.

En donde yacían campos de pasto natural, alimento de ganado vacuno y ovino, hoy discurren corrientes de agua que bajan de las cumbres más altas. El único medio de transporte entre los pueblos alejados son lanchas de madera. En algunas zonas el agua alcanza los dos metros de altura. El panorama es crítico.

Pérdidas de cultivos afectan gravemente la economía de las familias. Créditos: Liubomir Fernández / La República.

Puedes ver: Poblaciones aisladas tras colapso de puentes y carreteras por intensas lluvias en Puno

Palomino es consciente que su familia y su ganado no tendrán alimento suficiente, pero aun así lucha contra la naturaleza para que el agua que cubrió sus chacras drene con el propósito de cosechar aunque sea lo mínimo.

“Estoy haciendo un canal en la carretera pero no me interesa porque lo más importante es cosechar lo que se pueda porque si no me quedo sin comida y mis animales podrían morir. Si no hago nada en dos días todo se pudre y a mí quién me va ayudar, nadie. Me da tristeza todo esto. Nadie ha hecho defensa ribereña, eso es lo peor”, dijo a La República.

Viven en medio del agua

No menos dramática es la realidad de Eusebio Pilco Mamani. Él ahora vive literalmente en medio del agua porque el desborde cubrió de agua no solo sus campos de cultivo sino las habitaciones donde vive con su esposa e hijos.

“Mi cocina está llena de agua al igual que mi cuarto. No se puede hacer nada porque cada día que llueve igual entre el agua porque todo el río se ha salido de su ruta. Así estamos, y lo peor es que las autoridades vienen, nos miran, dejan sacos vacíos y se van”, aseguró.

La vivienda de Eusebio Pilco quedó inundada. Créditos: Liubomir Fernández / La República.

Decenas de comunidades afectadas

El centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno Regional de Puno (Coer), informó que en los últimos días los ríos Coata, Ilave, Azángaro, Ramis, entre otros afluentes registraron desbordes por el crecimiento de su caudal.

Desde las oficinas de Defensa Civil distritales se está coordinando la entrega de más sacos terreros. En Vilque ninguna acción de contención funcionó porque el agua arrasó con todo su paso. Hasta la fecha en lo que va del año 13 distritos y 60 comunidades resultaron afectadas por las lluvias.

En Coata los comuneros decidieron cosechar antes de tiempo para no perder la totalidad de sus sembríos. La subsistencia de los hombres del campo está en juego.