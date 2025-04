La República conoció que Poder Judicial declaró infundado el recurso presentado por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien intentaba anular la investigación abierta en su contra por el caso Rolex. Oscorima había presentado un recurso de tutela de derechos, alegando que su derecho al debido proceso estaba siendo vulnerado y que se debía suspender la investigación abierta en su contra. Sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por César San Martín, desestimó estos argumentos y confirmó que la investigación en su contra debía continuar.

En la resolución judicial a la que accedió este medio se establece que Wilfredo Oscorima, quien no tiene inmunidad, debe ser investigado y juzgado por un fiscal ordinario. En su caso, la Fiscalía continuará con la investigación por el delito de cohecho activo genérico, ya que él no cuenta con un estatus especial que lo proteja. A diferencia de Dina Boluarte, cuya acusación debe pasar por el Congreso debido a su inmunidad y su cargo como presidenta constitucional.

Resolución de la Corte Suprema sobre investigación de Wilfredo Oscorima por caso Rolex. | Foto: La República.

"No está en discusión la conexidad existente entre los hechos atribuidos a la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, y al recurrente Wilfredo Oscorima Núñez. En ambos casos se trata de un delito de cohecho (…) y separar las imputaciones no afecta la investigación por los otros dos delitos imputados a la presidenta de la República. (…) En el caso de Wilfredo Oscorima, es un funcionario público no aforado constitucionalmente y (…) no se trasgredió la legalidad procesal penal al no ser sometido a un procedimiento distinto del previamente establecido", se lee en el documento.

Oscorima buscaba refugiarse en la sombra de Boluarte para no ser investigado

En declaraciones para La República, el abogado César Nakasaki explicó que la estrategia de la defensa de Wilfredo Oscorima habría sido la de mantenerse vinculado al proceso de la presidenta Dina Boluarte para evitar ser procesado de manera independiente.

"A él le conviene esconderse en la sombra de la presidenta, porque a la presidenta no la pueden procesar hasta que le levanten la inmunidad. Entonces, si lo dejan solito a él, lo investigan, lo procesan. Ya no hay nada que impida desarrollar el caso penal", señaló el letrado.

Asimismo, Nakasaki agregó que la intención de Oscorima era prolongar su permanencia en etapa de investigación preliminar. "Deduzco que lo que busca la defensa de Oscorima es protegerse en la sombra de la presidenta, mientras que no le levanten la inmunidad, el caso quede en investigación preliminar, y, por tanto, 'yo estoy tranquilo'. En cambio, si me ponen en un proceso a mí solito, como gobernador regional, no tengo ninguna protección constitucional", precisó.

La resolución judicial de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por César San Martín, confirma que la investigación por el caso Rolex contra Wilfredo Oscorima continuará, separada de la investigación contra Dina Boluarte, y que no se suspenderán las diligencias en su contra.

¿De qué va el caso Rolex que involucra a Boluarte y Oscorima?

El denominado caso Rolex gira en torno a las denuncias de que Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, habría entregado relojes de lujo y joyas de alto valor a la presidenta Dina Boluarte. Según la Fiscalía, estos obsequios no fueron simples muestras de cortesía, sino que habrían tenido como propósito influir en decisiones oficiales que beneficiaran a la región Ayacucho, como el incremento de partidas presupuestales. La entrega de estos artículos de lujo en un contexto de favores políticos configura, preliminarmente, el presunto delito de cohecho.

Las investigaciones señalan que los regalos a Boluarte ocurrieron mientras se aprobaban decretos y normas que favorecían económicamente a la región Ayacucho. Debido a su condición de presidenta, el proceso contra Boluarte requiere un procedimiento especial a través de una acusación constitucional en el Congreso. En cambio, Oscorima, que no tiene inmunidad, enfrenta las investigaciones directamente en la sede de la Fiscalía especializada que corresponda.