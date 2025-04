Nadine Heredia: canciller Elmer Schialer asegura que el Poder Judicial puede solicitar a Brasil extradición de la ex primera Dama

Sigue la polémica. El canciller Elmer Schialer, responsable de las relaciones diplomáticas del Perú, se pronunció sobre el asilo político concedido a la ex primera dama Nadine Heredia, recientemente condenada por el Poder Judicial a quince años de prisión. Schialer afirmó, como ha sostenido el Gobierno, que el salvoconducto fue otorgado en cumplimiento de compromisos internacionales. Además, señaló que, aunque ya se concedió el asilo, el Poder Judicial está facultado para solicitar su extradición en el futuro.

"En mi caso, me preocupa el prestigio del Perú, que es un bien superior que debemos preservar respetando nuestros compromisos internacionales. (…) Me dirán: 'Oiga, pero la señora Nadine acaba de ser sentenciada a quince años por lavado de activos'. Bueno, el Perú, al cumplir con la Convención de Asilo de Caracas de 1954, no está protegiendo a la señora Nadine Heredia de la justicia. El Poder Judicial, en ejercicio de sus atribuciones, podrá más adelante coordinar con las autoridades judiciales y políticas de Brasil para solicitar su extradición (...)", declaró el ministro de Relaciones Exteriores ante las cámaras.

Nadine Heredia y su asilo político en Brasil

El pasado martes 15 de abril, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional impuso una pena de 15 años de cárcel a Ollanta Humala y Nadine Heredia, exmandatarios del Perú, por el delito de lavado de activos. La magistrada Nayko Coronado determinó que el Partido Nacionalista recibió financiamiento ilegal durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011, proveniente tanto del gobierno venezolano como de la empresa brasileña Odebrecht. Al momento de conocerse la sentencia, Heredia no se encontraba en la sede judicial, por lo que el tribunal dispuso su captura inmediata. Su abogado había alegado problemas de salud como razón de su ausencia, sin embargo, poco después se reveló que la ex primera dama había solicitado asilo político en Brasil tras ingresar a su embajada en Lima.

El canciller Elmer Schialer detalló que Heredia ingresó a la legación brasileña a las 11:15 de la mañana, apenas minutos antes de que el fallo fuera leído oficialmente. Según Wilfredo Pedraza, abogado de Humala, la decisión de solicitar asilo se habría tomado en reacción a lo que consideraron una ejecución arbitraria de la condena. No obstante, fuentes del sistema judicial sostienen que los preparativos para un posible pedido de asilo ya se venían considerando desde fines de 2024, cuando se anticipaba una sentencia condenatoria. De hecho, el equipo legal de Heredia habría empezado a barajar esta opción desde que se supo que el veredicto se emitiría antes del 20 de febrero, fecha clave al cumplirse tres años del inicio del juicio oral.

En cuanto al destino elegido, São Paulo fue seleccionado estratégicamente por razones tanto simbólicas como prácticas. Esta ciudad no solo alberga la sede principal de la constructora Novonor (antes Odebrecht), sino que también fue un punto central en las negociaciones del caso Lava Jato. Además, ofrece mayor seguridad y discreción en comparación con otras ciudades brasileñas. La implicación del presidente Lula da Silva en el caso, a través de menciones en los testimonios de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, también podría haber influido en la decisión. Si en el futuro el gobierno brasileño revocara el asilo, Heredia no podría ser deportada ni extraditada, ya que tanto la legislación brasileña como los convenios internacionales le garantizarían la posibilidad de buscar refugio en otro país, especialmente considerando que los procesos de Lava Jato fueron anulados en Brasil.