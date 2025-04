“Yo te hago llegar a Estados Unidos así tenga que mandarte 20 veces”, las escuchas a una red de migrantes ilegales

Por Ana Véliz

“Si has llegado a mí, ya debes saber que soy efectivo, así te devuelvan 20 veces, entras”. Marco Antonio Piscoche Vargas, el “embajador”, el “marquitos peruano”, “Piscoche” dirigió durante 25 años una macro organización que llevó a miles de migrantes ilegales a Estados Unidos, por la puerta de enfrente, la trasera, por la ventana o construía una nueva puerta para ti y los que vinieran después.

Era indetectable. Inubicable. Invisible. Un perfecto embajador. En el 2017, los agentes del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado de EE.UU. detectaron sus actividades al analizar 120 visas legales de ciudadanos peruanos que ingresaron a Estados Unidos con la asesoría de Piscoche. Entonces, quisieron conocer su método, saber quién era. Lo que encontraron, con la ayuda de la Policía y la Fiscalía peruana, aún hoy los perturba.

Piscoche Vargas había desarrollado un sistema que le permitía llevar a migrantes peruanos a Estados Unidos de manera legal, en vuelo directo, o ilegal, vía México. Para él, no había muro imposible de saltar. Utilizaba el sistema estadounidense a su favor. O cumplía todos los requisitos solicitados, con documentos falsos, claro, o llevaba los migrantes hasta la frontera de México-Estados Unidos para entregarlos, sí, los entregaba, a la patrulla fronteriza para que ellos completarán la labor que había iniciado en algún lugar de Perú.

Quince mil dólares por persona con todos los gastos incluidos

Las escuchas y documentos permitieron descubrir las actividades de la red en Perú, México y Estados Unidos

El costo era de 15,000 dólares por persona adulta y 7,000 dólares por menores de edad, sí, otra vez, niños, incluyendo boletos aéreos, hospedaje, trámites notariales y alimentación. Los migrantes que contrataban sus servicios debían pagar 2,000 dólares en efectivo o en giros bancarios fraccionados, depositados por más de seis personas, para iniciar el trámite.

En caso de tener que viajar a México, debían disponer de una bolsa de viaje de 3,500 dólares en efectivos para pagos diversos: 1,000 dólares al funcionario de migraciones mexicano y 500 dólares a la policía federal en el aeropuerto de México, cambiar 500 dólares a pesos mexicanos, taxi hasta Hermosillo, otros 500 dólares a la policía federal, vuelo hasta Nogales (los boletos ya están comprados desde Lima), 1,000 dólares a los coyotes para, entre 5 a 7 días, cruzar la frontera hasta la casa de seguridad en Arizona o según el caso, ser intervenidos o entregarse a la patrulla fronteriza, ya en Estados Unidos.

El saldo, los 9,500 dólares, los pagaba en Lima o desde Estados Unidos, un familiar, de manera fraccionada, vía Money Gram o en cuenta en Bancoppel, cuando el migrante llegará a la casa de seguridad en Phoenix-Arizona. Si el familiar se demora en pagar, eran 50 dólares adicionales por día, pagados en Lima, y retención del migrante bajo amenaza de ser abandonado a su suerte y ser deportado de vuelta al Perú.

Tras los pasos y las llamadas de Piscoche

El fiscal Alvaro Rodas y su equipo de la Primera Fiscalía Supraprovincial de Crimen Organizado rastrearon las actividades de Piscoche Vargas y sus colaboradores.

Si el migrante no contaba con los fondos suficientes, antes de salir de Lima, debía firmar un contrato de mutuo con garantía hipotecaria para pagar a futuro, en fechas programadas.

Todos estos detalles se conocieron mucho después. Fue un trabajo minucioso y paciente del fiscal especializado en crimen organizado Álvaro Rodas Farro y de agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) que durante más de tres años lo rastrearon, siguieron sus pasos y escucharon sus conversaciones telefónicas y las de sus principales colaboradores: empleados de las principales notarías de Lima y funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones, la policía federal mexicana y los famosos “coyotes”.

Escuchas que han permitido que, previa intervención de la jueza Soledad Barrueto Guerrero, los jueces del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Fernanda Ayasta Nassif, Lorena Sandoval Huertas y Giovanni Sandoval Huertas, Piscoche Vargas reciba la máxima pena de 32 años de prisión efectiva (la cadena perpetua en el Perú es de 35 años), inhabilitación perpetua para desempeñar cargo público, multa de 37,490.62 soles y una reparación civil solidaria de 130,000 soles.

Además, el decomiso a favor del Estado de sus cuentas bancarias y de su empresa MP Global Business SAC, por 352,144 soles y 31,300 dólares. En un proceso paralelo se dispuso la pérdida de dominio de todos sus bienes: 7 inmuebles, 11 vehículos, colección de joyas y relojes, por un valor total de US$ 1 300,000.

Conversaciones que cuentan cada uno de los detalles

Los embajadores, la red que transportaba migrantes peruanos hasta Estados Unidos, vía México

La transcripción de las llamadas que realizaba Marco Antonio Piscoche Vargas permitieron descubrir su método y los colaboradores de su organización.

Marco: Bueno, hermano te voy a explicar. Si te ha recomendado Mael es por algo, hermano. Conmigo, yo te hago llegar a los Estados Unidos, así tenga que mandar 20 veces, pero eso es un decir.

Abraham: Si, pe señor

Marco: Yo trato que las cosas sean al día. Yo estoy cobrando un viaje, todo completo, incluido todo, quince mil dólares hasta tu destino.

Abraham: hasta como se llama

Marco: Y solamente tienes que tener dos mil dólares para empezar.

Abraham: Ya

Marco: El día que viajas vas a llevar tres mil quinientos. El resto lo pagas cuando ya estás en Estados Unidos.

Abraham: Ya, pe señor para cuándo?

Marco: Si te quieres ir con Mael, él se va el próximo domingo.

....

​Lery: Aló me escuchas

Marco: Si, si. Se me corto la señal, escúchame, entonces yo quiero saber si ya llegaron a Finix-Arizona, porque anoche que hable con el Pato me dijo que estaban en Cierra Vista en el Rancho

Lery: No mano .. En Arizona ya, ya estoy acá en Arizona en Finix, encerrado acá...

Marco: Ya, pero yo tengo que confirmar que el pato me diga que ustedes están en Finix Arizona, me entiendes, ya tú me estás diciendo que estás en Finix, ahorita le estoy marcando al Pato.

Tucán: Sí, dígame

Marco: Qué tal mi hermano, te saluda Marcos el Peruano.

Tucan: ¿Qué pasó hermano?

Marco: Acá hermanito, llamándote porque allí tengo unas piecitas, que están en Finix, quería saber si tú eres el que lo va a mover, si te la entregaron.

Tucán: No sé, yo allí tengo unos tuyos.

Marco: Son, uno se llama Lery y el otro se llama Ronald.

Tucán: La neta no me acuerdo, porque no me llamas, hijo, más tarde.

...

Enio: Don Marco que novedades

Marco: Allí ya están los muchachos, ya están entrando, ya los que tenía arriba, entonces ya parece justo ahora más tarde te iba a llamar pa' programarte la salida, creo de una vez

Enio: Ya, pe.

Marco: Para cuando quieres irte.

Enio: Cuándo usted lo disponga.

Marco: Ahí mande siete. Ya cuatro ya están dentro, tres van a salir el lunes. Yo te aviso que día te mando, pue.

Marco: Todo está tranquilo. Por ese lado, donde estoy mandando, no van a llegar los hondureños.

Enio: Ya, ya

Marco: Esos llegan por el lado de Piedras Negras, Reynosa, Nueva Laredo. Llegaran al paso Tejas, a Ciudad Juárez, llegaran tampoco creo más cerca.

.....

Marco: Ya recibí tu pasaporte, ya quede con tu tío que va a pagar solo nueve mil. ¿Algo más quieres saber?

NN: A sí, eso quería asegurarlo.

Marco: Ya converse con tu tío y ma' dicho que por ti va a pagar nueve mil y su hermano va a pagar su viaje completo.

NN: En eso hemos quedao

Marco: Me ha mandao los pasaportes y yo voy, de una vez, chequear los boletos. Les voy a mandar una cuenta para que depositen sus dos mil dólares cada uno NN: ¿Para cuándo sería?

Marco: Más tardar, lunes, pe.

NN: ¿Los nueve mil se van a cancelar?

Marco: No, los nueve mil no, solamente dos mil.

NN: Ya

Marco: Ya te voy a mandar la cuenta por Wasap.

Marco: Aló

NN: Dime

Marco: Una consulta, el poder que le hiciste al muchacho de ayer todavía lo tienes, ¿no lo has tirado?

NN: No, ya se lo entregue

Marco: Ya no, te voy a explicar. El muchacho ha viajado todo tranquilo, no hubo problemas. Sino que la persona que yo escogí para que viaje con él, él tenía problema, tenía una alerta del gobierno Americano.

NN: Ya

Marco: Al tener la alerta del gobierno americano en México. Al señor que va con el muchacho no lo han dejado entrar, entonces lo de migración me lo querían sacar al muchacho pero como era de diecisiete años y quién se hacía cargo de él en México, no había, entonces lo han tenido que regresar a los dos. Pero, me han dicho que la muchacho lo puedo mandar porque el menor no tiene ni un problema.

NN: Ya

Marco: Entonces hay que hacer otro permiso de viaje pero yo lo voy a mandar con otro señor que es la primera vez, que está limpio.

NN: Pero, ya dentro del poder.

Marco: Ya hay que decir que le han robado el permiso, todos los pasaportes y ya el otro señor, su tío no quiere viajar, ya ahora va a viajar con su padrino.

NN: Ya pe' voy a llamar, ahorita voy a llamar.

NN: Señor Marco

Marco: Sí señora, a ver qué está pasando con el envío.

NN: señor Marco lo que me había dicho que me iba a dar para la tarde postergó para hoy a la una en punto.

Marco: Es que las cosas no son así señora. Si usted no tiene la plata para que hacen hace​r hacer las cosas.

NN: Si tiene razón, señor Marcos.

Marco: Ya bueno señora mire, sabe lo que va hacer porque ya los dos ya pagaron, su hermano voy hacer que se quede no no se va ir se va ir, se va ir el otro señor solo ah y él se va quedar

NN: No, ¿ya no va a salir?

Marco: Es que señora allá no pueden aguantar la gente un día, dos días, tres días, tienen que pagar e irse.

NN: Claro, ya me imagino está nervioso y todo eso

Marco: No se señora, la cosa que yo voy hacer que se vaya el otro señor y que tu hermano se quede y usted va a empezar a pagarme los 50 dólares diarios que van a cobrar por cada día que se quede el señor ahí.

Marco: Dígame señora

NN: Señor Marco como es eh me dijo que el señor Marco te va explicar llamale

Marco: Haber señora, lo que pasa que señor Wilber ta' desesperado, yo le dicho que tu no puedes obligar a tu señora irse si no quiere ir, la primera pregunta es usted quiere ir o no

NN: Yo quiero ir, pero con mis hijos

Marco: Claro que sí, entons’ yo le explique a él me dijo que un hijo tiene seis y el otro doce.

NN: siete y doce

Marco: En la partida de nacimiento figura él todo como papá

NN: Si

Marco: Perfecto ya entonces señora yo lo que le explique había dos formas. Cruzar cada uno, es más caro. Lo que es seguro para cruzar son los dos menores, eso fijo pasan.

NN: Ya

Marco: Entons’ yo le dije la otra mejor opción es que digamos tu señora con los niños se entreguen osea ustedes apropósito se van hacer agarrar

NN: Ya

Marco: Tonce' cuando sucede eso, qué va pasar a usted no la pueden deportar, por lo niños no la pueden deportar, mejor dicho por los niños se va salvar usted.

NN: Ya

Marco: Lo que el gringo noma va hacer es llamar una asistenta social que se haga cargo. Primero les agarra la migración

NN: Ya

Marco: La Migración los pasa a una asistenta social y la asistenta social se encarga de hacer los trámites para, en este caso, acogerse a la reunificación familiar que significa eso que los niños tienen derecho a estar con su padre, tons’ como Wilber está en Estados Unidos, uste’ la mamá, tonce’ los niños quieren estar con su papá, entonces Wilber es que los va recibir. No importa asi este ilegal,, eso no interesa, la cosa es que sea el papá.