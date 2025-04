Restringen la palabra a Pedro Castillo durante juicio por caso golpe de Estado: medida responde a conducta de expresidente

No le dieron la palabra. En la última audiencia del juicio por el caso golpe de Estado, el tribunal presidido por el juez supremo José Neyra Flores, e integrado por el magistrado Iván Guerrero López y la jueza Norma Carbajal Chávez, decidió restringirle la acreditación a Pedro Castillo por las continuas inconductas que presentó en las últimas sesiones.

En una anterior sesión, Pedro Castillo, cuando tomó la palabra para que lo acrediten, calificó el juicio como un "mamarracho", por lo que la jueza Norma Carbajal no dudó en leer las sanciones aplicables a las personas que perturben el desarrollo del proceso.

“Desde el inicio de este juicio, incluso el día de ayer (jueves 3 de abril), se han estado reiterando las reglas que rigen en el proceso penal, entre ellas el poder disciplinario de este tribunal, particularmente el artículo 364 del Código Procesal Penal. En ese sentido, se permite al juez mantener el orden y el respeto en la sala de audiencias, así como disponer que se detenga a quien perturbe el desarrollo del juicio o mandar a detener hasta por 24 horas a quien amenace o agreda a los jueces o impida la continuidad del juzgamiento.”, dijo la jueza Norma Carbajal.

“El tribunal, desde el inicio, fijó las reglas del proceso; sin embargo, en cada intervención para la acreditación, el señor Pedro Castillo no lo ha hecho. Por el contrario, ha expresado posiciones particulares, pero lo que no se permite es el agravio a los tribunales (…). Está grabado que, en constantes ocasiones, el señor ha hecho agravios directos a la directora de debates (…). Se ha dejado constancia de que no se quiere acreditar; él se puede acreditar o puede decir lo que es pertinente, pero vinculado al objeto procesal.”, añadió la magistrada.

Pedro Castillo: defensa logra que expresidente pueda acreditarse

Al respecto la defensa de Pedro Castillo interpuso un recurso de reposición para que Castillo se pueda acreditar en todas las sesiones. Ellos alegaron que se estaría vulnerando los derechos del investigado.

A ello, tanto la Procuraduría como los representantes de Fiscalía coincidieron que la conducta del expresidente no ha sido la adecuada durante el desarrollo de las sesiones del juicio.

Tras un breve debate de todas las partes, el tribunal tomó la palabra y, a través de la jueza Norma Carbajal, declaró infundado el pedido de la defensa, pero determinó que Castillo sí tendría la posibilidad de acreditarse, pero le recordaron que debe respetar las formas.

“La Sala resuelve lo siguiente, primero declarar infundada la reposición (presentada por la defensa de Castillo), segundo informar directamente al señor Castillo Terrones la posibilidad de acreditarse como lo hacen los demás acusados limitándose al objetivo del momento procesal indicado, tres recomendar a todas las partes la lealtad y buena fe procesal”, expuso la jueza Carbajal.

Tensiones en el juicio y la estrategia de Pedro Castillo

Desde que inició el juicio contra Pedro Castillo por el golpe de Estado, el expresidente ha rechazado de las todas las formas el proceso. En más de una ocasión ha considera que "es injusto y forma parte de una maniobra para condenarlo sin garantías de debido proceso".

Al respecto, el abogado Benji Espinoza, señaló que la actitud de Castillo forma parte de una estrategia con la finalidad de buscar la nulidad del juicio en instancias internacionales.

"En realidad está pensando en el día después del juicio. Está pensando en los tribunales internacionales de protección de los derechos humanos, donde evidentemente esta posición de Castillo le va a reportar un beneficio, que es la nulidad de su sentencia. Él fue detenido preliminarmente; el Poder Judicial ordenó y confirmó su detención. Luego le dictaron prisión preventiva, se la prolongaron y él ha pedido varias veces su libertad. Todos los recursos han sido en su contra, entonces él considera que ya el tribunal del Poder Judicial falló y, en consecuencia, hay una condena sin juicio", dijo Benji Espinoza a La República.