Francisco Sagasti anuncia que no postulará a la presidencia en las Elecciones 2026: “Tengo 80 años”

El expresidente Francisco Sagasti concedió una entrevista para el podcast Hildebrandt en sus trece y aseguró que no tiene intenciones de participar en política debido a que es una persona mayor que no se encuentra en las condiciones físicas de asumir un cargo de esta naturaleza. Cabe recordar que el pasado 19 de febrero, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó un informe que recomienda inhabilitar políticamente por 10 años al exmandatario debido a una supuesta infracción constitucional y abuso de autoridad.

"Todos debemos defender la ley, el actuar correctamente, el que sea o no sea candidato es accidental, y repito nuevamente, no seré candidato, tengo 80 años, habría que hacer una campaña de 2 años y gobernar desde los 82 hasta los 87. Yo he estado en ese cargo, sé lo que requiere en energía, dedicación, escuchar a todos y trabajar en conjunto, una persona de esa edad no tiene las energías para hacer ese trabajo, pero eso no quiere decir que esté dispuesto a aceptar imposiciones o barbaridades legales", sostuvo en H13.

En ese contexto, el informe recomienda que Sagasti sea acusado de haber emitido resoluciones en noviembre de 2020 que determinaron el pase a retiro de tres tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y por designar a un nuevo comandante general de esta institución.

Ante ello, su abogado, José Ugaz, aseguró que cuando Sagasti era presidente también era jefe supremo de las fuerzas policiales por lo que estaba facultado para tomar decisiones que son respaldadas por el artículo 8 de la Ley de la Policía. "En el régimen regular los tres más antiguos compiten para ser elegidos jefe supremo de la Policía. Hay una meritocracia que es evaluada y eso se le propone al presidente", señaló.

Francisco Sagasti acudiría a instancias internacionales para resolver su caso

El abogado de Francisco Sagasti señaló que el expresidente no descartaría acudir a instancias internacionales si el Congreso decide inhabilitarlo por 10 años para ocupar cargos públicos. Ugaz resaltó que, aunque Sagasti reconoce el perjuicio y el ambiente de prejuicio en su contra, se someterá a todos los procedimientos legales establecidos, defendiendo su actuación dentro del marco constitucional.

"El presidente nos ha indicado que se ajustará a los procedimientos legales, a pesar de ser consciente del prejuicio existente. Y si las autoridades nacionales toman una decisión ilegal, en contra de lo dispuesto por la Constitución y el Código Penal, siempre queda la opción de recurrir a la justicia internacional", afirmó Ugaz. Con estas declaraciones, el abogado dejó claro que, en caso de que se tome una decisión que contravenga los principios constitucionales y legales, se apelaría a la justicia supranacional como último recurso para proteger los derechos y la integridad de Sagasti, quien ya ha confirmado que no se postulará a las elecciones presidenciales de 2026.