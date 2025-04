Congreso le da la espalda al Gobierno de Dina Boluarte por proyecto que atenta contra la prensa

El Congreso de la República ha mostrado su rechazo a la presidenta Dina Boluarte tras el anuncio de que el Ministerio de Justicia presentará un proyecto de ley que busca imponer que los medios de comunicación informen sobre las acciones que se realizan en relación con la inseguridad ciudadana.

El último domingo 30 de marzo el ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció que se propondrá ante el Congreso un proyecto de ley que obligaría a los medios de comunicación a informar diariamente sobre las acciones del Gobierno durante los estados de emergencia relacionados con la ola de criminalidad que azota al país. El objetivo de esta propuesta es establecer una "franja informativa" en la programación de los medios.

Congresistas rechazan proyecto de ley contra la prensa

Al respecto, la congresista Susel Paredes fue una de las más enérgicas al rechazar la propuesta del gabinete de Boluarte, calificando como una dictadura el intento de controlar la información divulgada por los medios de comunicación. "Me preocupa porque así son las dictaduras, quienes obligan a las empresas de comunicación a publicar las actividades del Estado. No lo vamos a permitir. Es un golpe a la democracia, y no hay democracia sin libertad de prensa", expresó.

Otros de los congresistas que mostraron su disconformidad con la iniciativa fueron Ilich López (Acción Popular), Alejandro Cavero (Avanza País), Flavio Cruz (Perú Libre) y Ruth Luque (Bloque Democrático). Primero, el parlamentario López recordó la época de dictadura y pidió a Boluarte reflexionar sobre la iniciativa. “Hay que tener mucho cuidado y recordar lo que sucedió en épocas de dictadura, cuando se compraban medios de comunicación. Es necesario tener precaución para que esto no se convierta en una mordaza para los medios. Le sugiero a la presidenta pensar en el mensaje de transición", comentó.

En esa crítica se unió Cavero, quien calificó la propuesta como "un manotazo de ahogado" que no solucionará la inseguridad ciudadana, y subrayó que el Ejecutivo no tiene estrategias eficaces para combatir la criminalidad. "Es un manotazo de ahogado, no soluciona el problema de inseguridad. Cree que tomando medidas como esta se van a reducir los índices de criminalidad, pero no, es más bien un intento de amedrentar a la libertad de prensa", dijo.

En tanto, Flavio Cruz dijo No estoy de acuerdo, por que considera que ue la democracia se basa en la libertad de pensamiento", manifestó.

Por otro lado, Ruth Luque indicó que las propuesta pone en peligro la libertad de expresión, debido a que busca obligar a los medios a difundir sus medidas durante los estados de emergencia. "El Gobierno debe rendir cuentas más públicamente. Dina y sus ministros deben salir a informar y permitir que la prensa haga preguntas. Pero esta propuesta va en una línea autoritaria, algo que ocurre cuando se intenta vulnerar la libertad de expresión", afirmó.

Honor y Gloria no acepta la propuesta, pero critica a la prensa

La bancada de Honor y Gloria no fue ajena a la crítica contra el Gobierno. Los congresistas, Jorge Montoya y Alejandro Muñante, también expresaron su rechazo a la propuesta. Sin embargo, señalaron, sin fundamento alguno, que este planteamiento se da debido a falta de información sobre las capturas diarias de delincuentes.

Montoya argumentó que la propuesta va en contra de la libertad de expresión, pero agregó que el Gobierno debería entablar un diálogo con los medios de comunicación para que la opinión pública esté alineada con las autoridades y no con los criminales.

Por su parte, Muñante criticó la imposición de esta 'franja informativa' y destacó que el trasfondo de la propuesta radica en una crítica a la prensa por no informar sobre el trabajo de la PNP y las Fuerzas Armadas en la lucha contra el sicariato. "Así como se informa sobre extorsiones y sicariatos, también deberían publicarse las acciones de la policía y las Fuerzas Armadas. Pero si se hace a través de un proyecto de ley, se está imponiendo, y no estamos de acuerdo", indicó.

En medio de los cuestionamientos, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dijo que el Ejecutivo no busca interferir en el trabajo periodístico ni dictar una pauta, pero sí garantizar que la ciudadanía esté informada sobre las medidas de seguridad adoptadas durante los estados de emergencia. "No tenemos la más mínima intención de dictar la pauta de la prensa, claro que no. De hecho, la participación de ustedes aquí es una muestra exacta de que tenemos una prensa libre".

¿Cómo el Ejecutivo 'cocinó' esta propuesta?

Durante la última semana, Dina Boluarte y sus ministros han emitido una serie de críticas y peticiones a la prensa en eventos oficiales y durante las reuniones del 'cuarto de guerra'. El 29 de marzo, la mandataria criticó duramente a la prensa por no informar sobre los operativos policiales diarios de la PNP.

Sus ministros también han respaldado esta postura. Un ejemplo claro es el del ministro de Salud, César Vásquez, quien, durante un acto oficial realizado el último viernes 28 de marzo, solicitó el apoyo de los medios de comunicación para difundir las capturas diarias, con el objetivo de que los delincuentes "dejen de delinquir". "Si los delincuentes ven todos los días que estamos capturando y desarticulando bandas no van a querer delinquir, se irán a otro lado", indicó.

Al cierre de esta nota, la mandataria hizo referencia sobre el tema durante la transmisión del 'Cuarto de Guerra', señalando que la ciudadanía debe conocer las acciones del Estado en la lucha contra la delincuencia. "Queremos que la ciudadanía conozca y sienta el peso de la acción del estado, esto porque sabemos que la delincuencia se alimenta del miedo de la población. Por eso es importante que los peruanos conozcan cada día cada hora que estamos desarticulando bandas criminales, deteniendo delincuentes y radicando las redes del crimen", dijo.