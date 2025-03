Dina Boluarte: revelan que Ney Guerrero se reunió con exasesor presidencial en Palacio de Gobierno

La puerta 6 de Palacio de Gobierno, ubicada cerca de la Alameda Chabuca Granda, permitiría el ingreso sin necesidad de registrar las visitas en el portal de Transparencia oficial del Despacho Presidencial y habría recibido a diferentes personalidades. Entre ellas, al productor de televisión Ney Guerrero Orellana, quien ingresó a la residencia presidencial a través de este acceso, según reveló Cuarto poder.

El mismo exproductor de ATV confirmó al dominical su visita a Palacio de Gobierno y señaló que fue para reunirse con Eduardo Guerrero, quien en ese momento se desempeñaba como asesor de prensa de Dina Boluarte. Sin embargo, el Ney Guerrero evitó dar mayores detalles sobre la conversación, señalando que se trató de "un tema interno" que para él era "intrascendente".

"Fue el año pasado. Me invitó... fui a conversar con Eduardo Guerrero, de prensa. Entré honestamente por la puerta de atrás, (por la puerta 6). Sí. Todo fue abiertamente", declaró Guerrero al programa. No obstante, no figuran registros oficiales de esta visita en el portal de Transparencia oficial del Despacho Presidencial.

Otras visitas de Ney Guerrero

Además de su ingreso a Palacio, se ha revelado que Ney Guerrero también visitó el despacho de Jorge Gómez Reátegui, quien hasta hace poco fue presidente ejecutivo de SEDAPAL. Según informaciones periodísticas, Gómez Reátegui habría sido recomendado por Mario Cabani para asumir dicho cargo en un presunto intercambio de favores a través de un correo del médico tras la intervención de Dina Boluarte.

Consultado sobre esta relación, Ney Guerrero afirmó: "Él es amigo mío desde hace 20 años". Según se puede validar, esta reunión se dio el 17 de mayo de 2024 y duró aproximadamente una hora.

No obstante, de la revelación sobre la reunión por la que ingresó Ney Guerrero por la puerta 6, no hay mayores detalles, ni fechas exactas ni tiempos. Aunque, según el historial de Eduardo Guerrero, este trabajó en Palacio de Gobierno en dos periodos distintos.

Primero, como Secretario de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia de la República entre noviembre y diciembre de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo; y luego, como Asesor Técnico del Gabinete Técnico de la Presidencia entre julio de 2023 y mayo de 2024, ya en la gestión de Dina Boluarte. Actualmente, desde mayo de 2024, ha sido designado como Jefe de la Oficina de Prensa de la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Educación, bajo la gestión del ministro Morgan Quero.

Patricia Muriano y las visitas sin registro

La puerta 6 de Palacio de Gobierno ha sido identificada como un acceso donde no se llevan registros de ingresos, permitiendo que visitantes puedan entrar sin dejar constancia en el portal de Transparencia. Según fuentes cercanas del dominical en Palacio, otras de las personas que habrían utilizado este acceso estaría el doctor Mario Cabani, mencionado en el caso de las cirugías de Dina Boluarte.

La exasistente presidencial Patricia Muriano coordinaba las visitas que ingresaban por este acceso y, según fuentes cercanas, también se encargaba de "filtrar" los salones de reuniones para garantizar que no hubiera dispositivos de grabación. Su rol le habría permitido conocer detalles sobre otras visitas realizadas por esta vía. Por ello, ahora colabora con la Fiscalía desde Estados Unidos, siendo una pieza clave en la investigación.