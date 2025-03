Guerra sindical en el Congreso: denuncian recorte de sueldos a favor de gremio vinculado a la Mesa Directiva

El 17 de febrero se constituyó el Sindicato de Trabajadores del Parlamento (Sitraparl), con lo que ya son tres los gremios registrados en el Congreso: Sitracon, Sitraparl y Sitrapol. A través de oficios dirigidos al área de Recursos Humanos y al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, el nuevo sindicato denunció presuntas irregularidades en el convenio colectivo suscrito en 2023 por el Congreso y Sitracon (liderado por Tulio Vizcarra Basto). Estas se habrían evidenciado en las boletas de pago mensuales del personal legislativo.

La República conversó con Emely Silva Uriarte, secretaria general de Sitraparl, quien denunció que sin consulta, ni notificación alguna, se descuenta el 0,5% de la remuneración mensual a todos los trabajadores del Congreso que no estén afiliados al Sitracon o pertenezcan a otro sindicato.

"Esta irregularidad lo hemos puesto en conocimiento del oficial Mayor, del presidente del Congreso, de Recursos Humanos. Este hecho es gravísimo porque nosotros no hemos sido consultados de este proceso", alegó Silva Uriarte.

Sobre el documento enviado al despacho de Salhuana, precisa lo siguiente: "Este acuerdo calzaría con el delito contra el patrimonio de los trabajadores y apropiación ilícita, sancionado puniblemente, dado que los trabajadores no fueron consultados, tampoco notificados, menos aún manifestado su voluntad".

Documento enviado a Eduardo Salhuana, haciendo conocimiento del recorte de sueldo. Foto: La República

El destino del recorte de las remuneraciones

Emily Silva cuestionó el descuento aplicado al salario de los trabajadores no afiliados a ningún sindicato, al considerar que es innecesario. Según explicó, los miembros del gremio liderado por Tulio Vizcarra ya aportan mensualmente 30 soles como cuota sindical.

"Ellos no gastan en local, no gastan en luz, internet, ni teléfono, no se entiende por qué quieren tanto dinero, si además los afiliados pagan 30 soles mensuales y tienen 1.600 afiliados. Ya tienen sus ingresos, entonces para qué quieren generar más ingresos que en la práctica no generan cuentas", señaló.

Este diario también se comunicó con Tulio Vizcarra, quien inicialmente precisó que no podría dar detalles sobre el destino del gasto, pues serían una "entidad privada". Sin embargo, luego detalló que se destinaría al pago del personal, de actividades y especialmente a la entrega de una canasta de Navidad equivalente a todos sus aportes del año. "Es una política de ahorro", indicó.

Tulio Vizcarra Basto defiende recorte de salarios

Al consultarle al titular de Sitracon sobre los recortes, la defendió indicando lo siguiente: "Es una denuncia que no tiene sentido porque lo que se ha hecho es aplicar lo que dice la ley de negociaciones colectivas". Cabe indicar que dicha negociación se llevó a cabo entre el entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto y el Sitracon.

Asimismo, minimizó a los otros dos sindicatos existentes dentro del Parlamento diciendo: "El único sindicato que negocia todos los derechos económicos y laborales es el sindicato mayoritario, los demás solo aplauden".

Seguidamente, arremetió contra Silva Uriarte al precisar que la formación del nuevo sindicato sería con la finalidad de hacerse conocida para que la vuelvan a contratar. "No pretende otra cosa que crear zozobra y que se haga conocida. Ahora ha formado un sindicato que solo tiene 31 afiliados, nosotros tenemos 1.600 afiliados". Sitraparl lleva vigente menos de dos meses, mientras que Sitracon fue fundado en 2010.

Finalmente, Sitraparl solicita, en el oficio enviado a Eduardo Salhuana, que se devuelvan los aportes descontados a todos los trabajadores que no hayan sido debidamente informados sobre el descuento del 0,5% de sus haberes mensuales.