Abogado de Dina Boluarte insiste en negar cirugías estéticas y asegura que Mario Cabani no podría ser colaborador eficaz

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, sigue negando que la mandataria no se sometió a una cirugía estética y que la intervención realizada en junio de 2023 fue estrictamente por razones respiratorias. Pese a la nueva información entregada a la Fiscalía por la Clínica Cabani, Portugal desestimó las pruebas, incluido un correo en el que el cirujano presuntamente solicitó favores para allegados suyos en el Estado. Además, afirmó desconocer si Boluarte pagó o no por el procedimiento.

"Yo trabajo sobre la versión de la presidenta. Y la versión de la presidenta ha manifestado que esta fue una intervención estrictamente respiratoria. Se ha demostrado que ha firmado 91 normas, ha participado en dos sesiones virtuales y, por lo tanto, la omisión -que es una infracción de la ley, te exige que hagas-, en este caso, no se ha concretado", manifestó el abogado durante una entrevista a Panorama.

Historial clínico de Dina Boluarte y pagos inexistentes

Portugal, además de rechazar que Dina Boluarte haya incumplido sus funciones durante su recuperación, habló sobre el reposo médico que tuvo tras la intervención quirúrgica. "La propia clínica ha señalado que ella no tuvo un día de recuperación porque no era necesario tenerla", expresó.

Sin embargo, recientes informes periodísticos han señalado que la mandataria ingresó a la clínica Cabani el 28 de junio de 2023 y permaneció hospitalizada dos días. Y tampoco hay registros de los pagos por los procedimientos realizados, por lo que han entregado a la Fiscalía copias de cartas notariales en las que exigiría a la presidenta cubrir la deuda.

Respecto al audio de la exasesora de Dina Boluarte, Patricia Muriano, Juan Carlos Portugal minimizó su relevancia y pidió analizar su autenticidad. “Estamos concluyendo sobre la base de algo que ‘se dice que es verosímil’. Pero ese audio no es verosímil, hay que someterlo a una pericia informática para determinar la edición y autenticidad”, sostuvo.

"El pago o no es un tema que desconozco, no lo he conversado con la presidenta, es un dato impropio y desvinculado del objeto de la investigación. De manera al ser, desde la perspectiva de la defensa, irrelevante, no tendría sentido sobre ella generar una línea de investigación", acotó Portugal.

Mario Cabani no podría ser colaborador eficaz, asegura Portugal

Finalmente, el abogado descartó que Mario Cabani pueda ser colaborador eficaz, argumentando que no ha cometido ningún delito. “Cabani no es colaborador eficaz ni podría ser aspirante porque él no ha cometido ningún delito. Solo aquel que comete un delito se acoge a un procedimiento de colaborador eficaz”, sostuvo.

Además, defendió que no exista la historia clínica de Boluarte señalando que “no entregarla es un amparo normativo establecido por la Ley General y respaldado por el Código Procesal Penal”.