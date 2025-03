Juicio oral contra Pedro Castillo por fallido golpe de Estado continúa mañana martes 18

El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado continuará este martes 18. El exjefe de Estado es acusado de presunta rebelión y abuso de autoridad. Junto a él también se investiga a la exprimera ministra Betssy Chávez, el exjefe del gabinete de asesores Aníbal Torres y el exministro del Interior Willy Huerta también asistieron a la audiencia que se desarrolla en el penal de Barbadillo.

Castillo Terrones no se presentó en la última audiencia, desarrollada el viernes 14, porque se encontraba "convaleciente" por la huelga de hambre que acata como medida de protesta por el juicio oral en su contra.

Juicio oral de Pedro Castillo se llevará acabo en la Dinoes

Ante ello, la sesión se desarrolló sin su presencia, sin embargo, al final de la misma su defensor público, el abogado Ricardo Hernández Medina consultó si en la siguiente era obligatoria la presencia del expresidente. La directora de debates, la magistrada norma Carbajal informó que sí.

Por lo tanto, se espera que Castillo sí esté presenta en la sesión del martes 18.

Castillo Terrones se encuentra en silla de ruedas a horas de la nueva audiencia de juicio oral

El expresidente Pedro Castillo sigue sufriendo las consecuencias físicas de acatar una huelga de hambre y, actualmente, se encuentra en silla de ruedas, informaron fuentes de La República. Asimismo, precisaron que, contrario a los señalado por el INPE, el exjefe de Estado sigue sin ingerir alimentos como una medida de protesta ante el juicio oral en su contra por considerarlo "injusto" y "politizado".

Castillo Terrones anunció la huelga de hambre el último 10 de marzo por medio de una carta escrita a mano desde el penal Barbadillo donde se encuentra recluido.

Tras algunos días sin ingerir alimentos ni bebidas, el acusado por presunta rebelión fue trasladado al Hospital II Vitarte de EsSalud, por presentar un cuadro de deshidratación. "El área de salud del INPE, a través del doctor Jhon Lozano Azenjo informa que el señor José Pedro Castillo está siendo evacuado de emergencia al Hospital II Vitarte EsSalud por presentar una descompensación", dijo la relatora de la audiencia del 13 de marzo.

El 14 de marzo, cuando ya Castillo había sido dado de alta, trascendió que había levantado su huelga de hambre, sin embargo, esto fue desmentido por el propio expresidente. “Los medios de comunicación serviles y las instituciones de la dictadura mienten: NO he levantado mi huelga de hambre seca. Sigo firme, resistiendo esta farsa judicial y la persecución política. No claudicaré porque mi lucha es por el Perú profundo”, publicó en su cuenta oficial de X.

Inmediatamente, Héctor Sandoval Moreno, director del penal de Barbadillo, indicó que, tras el alta médica, el expresidente consumió un alimento ligero y líquido para estabilizar su salud.