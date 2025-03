Pedro Castillo se encuentra en silla de ruedas y afirma que no ha levantado su huelga de hambre

El expresidente Pedro Castillo sigue sufriendo las consecuencias físicas de acatar una huelga de hambre y, actualmente, se encuentra en silla de ruedas, informaron fuentes de La República. Asimismo, precisaron que, contrario a los señalado por el INPE, el exjefe de Estado sigue sin ingerir alimentos como una medida de protesta ante el juicio oral en su contra por considerarlo "injusto" y "politizado".

Castillo Terrones anunció la huelga de hambre el último 10 de marzo por medio de una carta escrita a mano desde el penal Barbadillo donde se encuentra recluido.

Tras algunos días sin ingerir alimentos ni bebidas, el acusado por presunta rebelión fue trasladado al Hospital II Vitarte de EsSalud, por presentar un cuadro de deshidratación. "El área de salud del INPE, a través del doctor Jhon Lozano Azenjo informa que el señor José Pedro Castillo está siendo evacuado de emergencia al Hospital II Vitarte EsSalud por presentar una descompensación", dijo la relatora de la audiencia del 13 de marzo.

El 14 de marzo, cuando ya Castillo había sido dado de alta, trascendió que había levantado su huelga de hambre, sin embargo, esto fue desmentido por el propio expresidente. “Los medios de comunicación serviles y las instituciones de la dictadura mienten: NO he levantado mi huelga de hambre seca. Sigo firme, resistiendo esta farsa judicial y la persecución política. No claudicaré porque mi lucha es por el Perú profundo”, publicó en su cuenta oficial de X.

Inmediatamente, Héctor Sandoval Moreno, director del penal de Barbadillo, indicó que, tras el alta médica, el expresidente consumió un alimento ligero y líquido para estabilizar su salud.

“El interno Pedro Castillo Terrones, desde el jueves 13 de Marzo de 2025, que retornó al establecimiento penitenciario de Barbadillo, viene recibiendo sus alimentos con normalidad”, comunicó el INPE por medio de un comunicado en el que tachaba de "Falso" lo asegurado por Castillo.

Pedro Castillo deberá asistir a la audiencia de juicio oral el martes 18

Después de esto, en la audiencia desarrollada el viernes 14 el acusado Castillo no se presentó, pues debido a su recuperación aún se encontraba "convaleciente" en cama, según informó el personal del INPE.

Al respecto, la directora de debates Norma Carbajal informó que enviarían a un funcionario del Inpe para poner en conocimiento a Castillo Terrones que la audiencia se desarrollará sin su presencial. A su retorno, el trabajador comunicó que el acusado no podría participar de la audiencia, pues se encontraba "en cama".

Tras este comunicado la audiencia continúo su curso y se escuchó el testimonio de Fernando Aliaga Alejos, ex presidente ejecutivo de IRTP; Roberto Wong Arica, director de Prensa de IRTP y Nelly Torres Aliaga, ex productora de TV Perú. Todos fueron interrogados sobre sus acciones realizadas antes, durante y después del discurso golpista.