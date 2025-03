INPE desmiente a Pedro Castillo: asegura que expresidente si levantó su huelga de hambre

Luego de que Pedro Castillo asegurara en sus redes sociales que no había levantado su huelga de hambre, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) volvió a desmentirlo. A través de su cuenta en X (antes Twitter), la institución informó que el expresidente ha estado consumiendo alimentos desde el jueves 13 de marzo.

"El INPE informa que el interno Pedro Castillo Terrones, desde el jueves 13 de marzo de 2025, cuando retornó al establecimiento penitenciario de Barbadillo, viene recibiendo sus alimentos con normalidad", se lee en la publicación de la institución peruana en respuesta a Castillo, quien insistió en que no ha abandonado su huelga de hambre.

Según el exmandatario, se encontraba en huelga de hambre seca, lo que significa que no consumía líquidos ni alimentos. A través de su cuenta en X, reafirmó que no ha desistido de su protesta. Cabe recordar que, días atrás, Pedro Castillo fue trasladado a emergencias para recibir atención médica tras sufrir una descompensación que afectó gravemente su estado de salud.

Publicación del INPE que desmiente a Pedro Castillo | Foto: X-INPE.

La publicación de Pedro Castillo desmentida por el INPE

La respuesta del INPE se produjo luego de que Pedro Castillo afirmara en redes sociales que sigue en huelga de hambre seca, una medida de protesta contra el juicio oral en su contra por el intento fallido de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Cabe destacar que el exmandatario podría enfrentar una pena de hasta 34 años de cárcel por el delito de rebelión en agravio del Estado.

"Los medios de comunicación serviles y las instituciones de la dictadura mienten: No he levantado mi huelga de hambre seca. Sigo firme, resistiendo esta farsa judicial y la persecución política. No claudicaré porque mi lucha es por el Perú profundo. ¡Hasta la victoria!", escribió el exmandatario en su publicación, la misma que fue desmentida por el INPE.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.