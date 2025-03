Un nuevo personaje cercano a Dina Boluarte ayudaría a resolver de una vez por todas el asunto de las cirugías realizadas por la clínica Cabani a la presidenta. Un reportaje de Punto Final reveló la posible participación de Delfina Llaguno, asistenta de Alberto Otárola cuando era primer ministro, en las coordinaciones que hicieron posible el rejuvenecimiento de la jefa de Estado.

Llaguno Bojorquez es un abogada de 45 años que se desempeñó como secretaria en el despacho de Otárola cuando este era ministro de Defensa, allá por el año 2022. Una vez que este asumió el liderazgo de la Presidencia del Consejo de Ministros, en Palacio, también llevó consigo a Llaguno, quien pasó a ser su asistenta en dicho puesto.

Una vez en esa área, Delfina creó una cercanía con la jefa de Estado. Tal fue su amistad que la presidenta participó de una reunión por su cumpleaños en el 2023 en una sede de Gobierno. Para muestra, Punto Final presentó una serie de fotografías que confirman el vínculo amical. Por entonces Boluarte cumplía apenas 4 meses de haber sido intervenida en la clínica Cabani.

De hecho, según la referida investigación periodística, Delfina tenía conocimiento de los procedimiento quirúrgicos realizados a la mandataria.

Así lo confirmó Patricia Muriano, exasistente presidencial, quien en un audio al que accedió el referido medio señaló a Delfina como la supuesta receptora y tramitadora, de pedidos de contratación de personal, que se promovían desde la clínica Cabani, a cambio de los servicios estéticos a favor de la presidenta.

"Delfina. Delfina tiene hasta chats, te diré, oye. Defina tiene chats. Delfina, mira, si fuéramos una mierda, todo eso lo filtrábamos a la prensa. Delfina tiene chats que le dicen, oye, apúrate, mueve lo de mi amigo, oye apúrate mueve lo de amigo, oye, mi amigo tiene diplomados, sí, la misma Delfina tiene", se escucha en el material.

Al respecto, Llaguno confirmó que mantenía comunicación con el médico Mario Cabani sobre "temas personales". Al ser consultada por si se comunicaba con el hijo de este, no negó ni confirmó la información.

"(¿Usted ha mantenido algún tipo de comunicación con el señor Cabani?) Sí. (¿Para qué temas?) Personales. (¿Tanto con Cabani como con su hijo?) No te podría afirmar eso. (¿Se lo reserva, digamos?) No me lo reservo, pero no podría afirmarlo", dijo.

Según el reportaje, el hijo de Mario Cabani también habría fungido de nexo entre los pedidos de la clínica de su padre y la Presidencia.

El abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, no declaró al respecto. Vía telefónica, se negó a responder si la presidenta pagó por la operación en la clínica, excusándose en que no le había hecho esa pregunta a la mandataria.