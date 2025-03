Diego Bazán presenta segunda moción de censura contra ministro del Interior, Juan José Santiváñez

Una nueva moción de censura contra el ministro Juan José Santiváñez ha sido presentada. En esta ocasión, el congresista Diego Bazán, representante de Renovación Popular, logró reunir las 33 firmas necesarias para presentar la solicitud ante el Pleno. Entre los firmantes se encuentran parlamentarios que, en los últimos días, han cambiado su postura sobre la continuidad de Santiváñez, como Alejandro Muñante y María del Carmen Alva, entre otros.

"Con 35 firmas, anuncio que he presentado la moción de censura contra el ministro Santiváñez. La moción fue elaborada el 19 de febrero de 2025, fecha en la que Renovación Popular evaluó los resultados de las medidas del sector. ¿Cómo estábamos entonces? Aumento de homicidios, ineficacia del estado de emergencia y un atentado contra el Ministerio Público. ¿Qué ha cambiado hasta hoy? Nada, o peor aún, la situación ha empeorado. No hay autoridad que enfrente a los criminales. Si bien esto no es una solución definitiva, le da al Gobierno la oportunidad de corregir acciones y endurecer su política contra la criminalidad", declaró Bazán en sus redes sociales.

Moción de censura presentada por el congresista Diego Bazán (Renovación Popular) | Foto: X-Diego Bazán.

Según el congresista, su moción fue presentada el 19 de febrero. Lo que significa que tardó menos de un mes en reunir el mínimo de firmas requerido para su debate en el Pleno del Congreso. Por otro lado, la moción de censura impulsada por Susel Paredes, aunque se venía promoviendo desde semanas antes, recién logró completar las firmas necesarias el 16 de marzo. Otras iniciativas similares, como las presentadas por los congresistas Jaime Quito y Silvana Robles, ambos de la Bancada Socialista, aún no han alcanzado el número de adhesiones requeridas.

La otra moción de censura contra Juan José Santiváñez

Para que la moción de censura impulsada por la congresista Susel Paredes contra el ministro Juan José Santiváñez pudiera ser presentada, tuvieron que registrarse 444 homicidios, según cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). La firma decisiva fue la de Lady Camones, congresista de Alianza para el Progreso (APP), quien finalmente respaldó el documento que solicita la destitución del ministro del Interior.

Esta moción cobró mayor impulso tras el asesinato de Paul "El Russo" Flores, cantante de la reconocida agrupación de cumbia Armonía 10. El trágico hecho ocurrió cuando la banda fue atacada por sicarios en la Vía de Evitamiento, a la altura de El Agustino. Dos disparos acabaron con la vida del artista, generando conmoción en la opinión pública.

Desde principios de febrero, Paredes había estado recabando firmas para su iniciativa, aunque no fue hasta el 16 de marzo que logró reunir las 33 necesarias. Con la adhesión de Lady Camones, el documento fue ingresado a la Mesa de Partes del Congreso, según reportes de La República. Horas antes, Camones expresó su apoyo a la medida a través de su cuenta oficial en X, calificando la situación como "insostenible".

Paredes confirmó que con la última firma se alcanzó el número requerido para avanzar con la censura de Santiváñez, a quien calificó de ineficiente en la lucha contra la violencia en el país. En su publicación, también compartió la lista de los 33 legisladores que respaldaron la moción, entre los cuales figuran miembros de diversas bancadas, como Renovación Popular, Bloque Democrático Popular, Honor y Democracia, Bancada Socialista, Juntos por el Perú, Podemos y APP. Cabe destacar que ningún integrante de Fuerza Popular firmó el documento, a pesar de que horas antes el partido había exigido públicamente la renuncia inmediata del ministro.

