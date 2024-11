Excanciller Javier González-Olaechea confirma que sí le ofrecieron ser primer ministro: “Recibí varias llamadas”

El exministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea confirmó que sí le plantearon tomar el cargo de primer ministro y reemplazar a Gustavo Adrianzén, durante una entrevista de Canal N. Sin embargo, anotó que, en este momento, esa posibilidad está completamente anulada.

Anteriormente, en octubre de este año, La República ya había informado sobre este posible cambio. De acuerdo con dicho informe, entre las posibles razones para esta decisión de parte del Ejecutivo destacan su alta desaprobación, que supera el 95%, y los resultados negativos obtenidos durante su gestión, especialmente en el manejo de la creciente criminalidad que afecta al país.

Sin embargo, esta propuesta habría venido con condiciones. Según fuentes de este medio en Palacio de Gobierno, el exministro González-Olaechea habría aceptado la propuesta del nuevo cargo siempre y cuando se le permitiera realizar cambios: Al menos Juan José Santiváñez, ministro del Interior, o Morgan Quero, ministro de Educación, debían dar un paso a su costado apenas él asumiera el premierato. No obstante, estos requisitos no habrían convencido a Dina Boluarte, teniendo que buscar otra opción de reemplazo.

Ahora, durante el CADE 2024, el excanciller aceptó que sí le plantearon tomar el cargo de Adrianzén. "(Queda descartado cualquier posibilidad de ser premier de este Gobierno?) Sí, sí. (pero sí es verdad que te buscó la presidenta Boluarte) Por interpósita personal recibí varias llamadas y no quise dar más explicaciones a los medios de prensa por respeto a quien me dio la oportunidad de servir al país", indicó a Canal N.

"(¿En ese momento que hubo el tanteo, sí lo estabas pensando?) No lo llegué a pensar mucho. (¿Por qué, qué te limitaba?) El haber vivido algunas cosas que hubiera preferido no vivir. (...) Algunas cosas (en el Gabinete) no se estaban haciendo bien. Hice algunas propuestas al Consejo de Ministros, pero cayeron en saco roto", agregó.

Javier González-Olaechea, exministro de Dina Boluarte, postulará a la presidencia con el PPC

El exministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, decidió anunciar su candidatura en el programa de Milagros Leiva, ahí mencionó que esto responde a un deseo de toda la vida y que comenzará una gran gira por todo el país.

"Estoy contento de haber recobrado un espacio de libertad para procurar un sueño largamente trabajado, preparado que es ser representante, el aspirante a la Presidencia de la República por parte del PPC (…) esa es mi aspiración, esa es mi decisión y para eso, regreso a las cámaras", dijo González -Olaechea ante el asombro de la periodista.

Al ser consultado por la crisis de inseguridad ciudadana que se vive en el país y el manejo del gobierno ante este problema que ha causado muertes, paros de transportistas y reclamo popular, el excanciller respondió que si él fuera presidente, el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ya no estaría a cargo de la seguridad del país.

"Cuando yo sea presidente no habrá ministros que duren si no satisfacen las condiciones más apremiantes de las soluciones del país, él ya no lo sería (por Santiváñez)", mencionó.