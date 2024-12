El excanciller Javier González-Olaechea consideró que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debe dejar su puesto como titular de la cartera. En una entrevista para RPP, el exministro admitió que, en su momento, le hizo la recomendación a Santiváñez "de buena onda".

"He sido crítico con el Ministerio del Interior porque observo lo que todos vemos a diario, lo que pasa en todas partes. Son cosas que propuse en el Consejo de Ministros y que le comenté al ministro del Interior, también 'de buena onda'. Es una persona muy bien intencionada, que al inicio de su gestión logró importantes capturas, pero que en este momento está siendo superada por la inseguridad que vivimos cada día en el país", afirmó el exministro.

Al ser consultado sobre si el gabinete debería pasar por una renovación, el excanciller señaló que esto sería positivo. Además, afirmó que la cartera del Interior es una de las que debería ser renovada: "En este momento, sí", respondió al referirse a la necesidad de cambiar al titular del ministerio.

Javier González-Olaechea aseguró que Santiváñez "sabe más de lo que ha hablado" sobre caso 'cofre'

Anteriormente, el exministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, comentó sobre el rol que está desempeñando Juan José Santiváñez, ministro del Interior, en el tema de la inseguridad ciudadana y su vínculo con la presidenta Dina Boluarte en relación con el caso 'El Cofre'.

En este contexto, González-Olaechea señaló que el titular del Ministerio del Interior "conoce más de lo que ha expresado" acerca del traslado del vehículo presidencial, que supuestamente estuvo en el condominio Mikonos el 24 de febrero pasado. En dicho lugar, un mes antes, se llevó a cabo un operativo para capturar al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón Rojas, quien lleva más de un año eludiendo a las autoridades judiciales.

"Yo no sé si sea una pieza clave para la permanencia (de Dina Boluarte), porque yo creo que lo importante en el Perú es procurar la estabilidad política, pero que sabe más de lo que ha hablado, sabe más, no me queda ninguna duda", declaró.

Javier González-Olaechea postulará a la presidencia con el PPC

Semanas atrás, Javier González-Olaechea anunció su candidatura durante una entrevista con la periodista Milagros Leiva. En esa ocasión, expresó que esta decisión representa un sueño de toda su vida y adelantó que iniciará una amplia gira por todo el país.

"Estoy contento de haber recobrado un espacio de libertad para procurar un sueño largamente trabajado, preparado que es ser representante, el aspirante a la Presidencia de la República por parte del PPC (…) esa es mi aspiración, esa es mi decisión y para eso, regreso a las cámaras", dijo González -Olaechea ante la sorpresa de la periodista de Willax.