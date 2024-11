El ex titular del Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno de Dina Boluarte, Javier Gonzáles Olaechea, decidió anunciar su candidatura en el programa de Milagros Leiva, ahí mencionó que esto responde a un deseo de toda la vida y que comenzará una gran gira por todo el país.

"Estoy contento de haber recobrado un espacio de libertad para procurar un sueño largamente trabajado, preparado que es ser representante, el aspirante a la Presidencia de la República por parte del PPC (...) esa es mi aspiración, esa es mi decisión y para eso regreso a las cámaras", dijo Gonzáles ante el asombro de la periodista.

Al ser consultado por la crisis de inseguridad ciudadana que se vive en el país y el manejo del gobierno ante este problema que ha causado muertes, paros de transportistas y reclamo popular, el excanciller respondió que si él fuera presidente, el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ya no estaría a cargo de la seguridad del país.

"Cuando yo sea presidente no habrá ministros que duren si no satisfacen las condiciones más apremiantes de las soluciones del país, él ya no lo sería (por Santiváñez)", mencionó.

Javier González Olaechea es recordado por criticas las elecciones en Venezuela ante la OEA

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en donde se reunieron los cancilleres de los países que la conforman para abordar los resultados del proceso electoral de Venezuela, el entonces canciller peruano Javier González Olaechea brindó un discurso tajante en el cual no solo reconoció a Edmundo González como presidente de la Tierra de Gracia, sino que aseguró que "el proceso electoral nació fraudulento desde el primer día" con la anulación de la candidatura de María Corina Machado.

Agregó que a la legitimidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido manchado con irregularidades. "A tres días después de realizados los comicios, ya no cabe aceptar actas departe de la autoridad electoral, porque si no pudo presentarlas faltando el 20%, sin haberlas sustentado, proclamando al señor Maduro, que podemos esperar 72 horas después", sentenció.

Por otro lado, González destacó que el Perú ha cogido a más de un millón de venezolanos exiliados, y que la ley les da el derecho a la educación y a la salud pública, a pesar de no contar con la condición migratoria.

Javier González-Olaechea minimizó crímenes de Alberto Fujimori

El excanciller Javier Gonzáles-Olaechea ignoró las masacres de Barrios Altos y La Cantuta a cargo de Grupo Colina del exdictador Alberto Fujimori tras su deceso, a pesar de que este nunca pidió disculpas por estos crímenes, no cumplió su condena y tampoco pagó la millonaria reparación civil que debía al Estado.

"He venido a expresar mis condolencias a la familia Fujimori, al partido de Fuerza Popular, priorizando el gran legado del presidente Fujimori que pacificó el país, que inició las grandes reformas económicas que nos permitió crecer muchos años. De manera que, en un juicio desapasionado, y con los años debemos rendirle homenaje al presidente Fujimori por todo lo que hizo y saber olvidar lo que hubiéramos querido que no sucediera", expresó en esa oportunidad el extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores a Canal N.

Tal declaración la realizó en el interior del Museo de la Nación donde se desarrolló el velatorio del exdictador.