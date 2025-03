Defensoría del Pueblo: jefe de asesores deja el cargo tras ser señalado como presunto testaferro de César Acuña

La Defensoría del Pueblo aceptó la renuncia de Juan José Canales Durand del cargo de Jefe de Gabinete de Asesores. Mediante resolución administrativa se oficializó su último día de labores el 28 de febrero de 2025, luego de que se revelara que Canales se encontraba envuelto en diversos escándalos que involucraban graves delitos.

Según la investigación de 'Cuarto Poder', en el año 2016, Canales Durand habría comprado un inmueble de dos pisos valorizado en 1 millón 200 mil dólares ubicado en Jesús María, al lado del local de Alianza para el Progreso (APP). Dos años después, declaró como dueño de dicha vivienda al líder apepista César Acuña.

"Yo he sido abogado y lo compré con un contrato de mandato sin representación", respondió. Cuando le preguntaron si lo hizo con su dinero, dijo: "No, no, el dinero de don César Acuña".

Es decir, Canales habría realizado la compra de la vivienda sin declarar que el verdadero comprador era César Acuña. Cabe indicar, que la adquisición se dio cuando el gobernador de La Libertad se encontraba en campaña presidencial.

"La casa está al costado del partido. La casa era de tres personas mayores. Lo de la campaña del año 2015, el partido fue base para mítines, reuniones, entonces los propietarios no tenían mucho afecto hacia el partido. Entonces no querían vendérselo directamente al señor Acuña y aparte pedían un montón de cosas, el señor Acuña es una persona ocupada, por eso me encargó", dijo como forma de excusarse.

José Canales Durand vinculado a otros delitos graves

En 2013, la Policía detuvo a una presunta banda criminal denominada "Las Ecuatorianas", acusada de enviar a dos menores de edad con documentos falsos a Nueva York, Estados Unidos. En una rueda de prensa, la institución señaló a Canales Durand como supuesto implicado, pues iba a ayudarlas a pasar los controles migratorios.

A pesar de estos señalamientos, Canales fue designado jefe de asesores de la Defensoría del Pueblo por Josue Gutiérrez, quien anteriormente fue abogado de Vladimir Cerrón.

Cabe precisar que uno de los aspectos más polémicos de la detención de Canales fue la revocación de su acusación por un fallo judicial emitido por el exjuez César Hinostroza, vinculado a la red criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto".