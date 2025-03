Dina Boluarteaseguró que su Gobierno enfrenta “bullying” mediático y que no teme a las críticas porque 'no tiene rabo de paja'. | Foto: Presidencia.

Durante la inauguración de la Escuela Bicentenario I.E. N.° 2100 Juan Velasco Alvarado en Comas, la presidenta Dina Boluarte volvió a victimizarse ante la prensa, asegurando que su Gobierno sufre de "bullying" por parte de algunos medios de comunicación y aseguró no preocuparle las críticas y cuestionamientos hacia su gestión porque "no tienen rabo de paja".

"Construimos colegios en menos de un año sin robarle un solo sol al pueblo peruano, (...) sin pagar asesorías millonarias para construir la infraestructura en nuestro país. Es por eso que nos hacen tanto bullying ahí, en alguna prensa, pero nosotros nos reímos porque sabemos lo que estamos haciendo y no tenemos rabo de paja", afirmó.

Dina Boluarte vuelve a victimizarse ante la prensa

Boluarte afirmó durante su discurso que la obra del colegio se ejecutó “sin corrupción” y sin gastos innecesarios en consultorías o asesorías millonarias. "La obra de este colegio tuvo una inversión de cuarenta y ocho millones de soles y lo más importante construida sin corrupción. Y no me voy a cansar de repetir esta palabra, porque esa es la verdad de los hechos", señaló. Según la mandataria, su gestión es blanco de críticas precisamente porque no tendría malos manejos de la administración pública.

Sin embargo, sus palabras contrastan con la creciente presión por las investigaciones en su contra. Actualmente, Boluarte acumula 34 denuncias en el Ministerio Público por diversos presuntos delitos, según reveló la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, siendo alguna de ellas presentadas por ciudadanos.

Hace unos días, Boluarte ya había recurrido al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para victimizarse, emitiendo un comunicado contra Gustavo Gorriti, luego de que el periodista respondiera a sus ataques contra la prensa y la Fiscalía. En la publicación, se lee que las afirmaciones del periodista no solo representan un agravio inaceptable contra la máxima autoridad del país, sino que también contribuyen a la normalización de la agresión y la violencia política.