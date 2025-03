RMP responde al MIMP por comunicado contra Gorriti: "Sería interesante ver al ministerio defender a mujeres periodistas"

Tras el allanamiento de la Fiscalía a la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la presidenta Dina Boluarte brindó un mensaje a la nación en el cual arremetió contra el periodista Gustavo Gorriti, cuestionando la falta de medidas similares contra otros personajes.

“Yo me pregunto y le digo al pueblo peruano: ¿acaso estamos viendo el allanamiento a las oficinas del señor Gorriti o acaso no estamos viendo que hace unos días la fiscal de la nación archivó el caso denunciado por intervención del exfiscal de la nación Pablo Sánchez cuando allanaron la oficina de Gorriti e interrumpieron el allanamiento y acaba de archivarse? ¿Acaso no hemos visto a una exfiscal de esta fiscalía especial llamado Eficcop pretendiendo vender su domicilio […]?, ¿acaso le han allanado su domicilio a esta fiscal Barreto y le han incautado ya su propiedad que no se sabe cómo ha construido?”, precisó.

Al respecto, la mandataria uso el Ministerio de la Mujer para arremeter contra Gorriti y mediante un comunicado publicado en redes sociales, la entidad enfatizó que, si bien el debate y la libertad de expresión son pilares esenciales de la democracia, estos no deben cruzar los límites de la crítica legítima ni dar cabida al acoso político o descalificaciones personales.

RMP responde al Ministerio de la Mujer

La conductora de 'Sin Guion', Rosa María Palacios, respondió al comunicado del Ministerio de la Mujer a través de sus redes sociales. En su mensaje, cuestionó por qué la institución reaccionó en esta ocasión y no en otras donde se han producido ataques contra mujeres periodistas.

"Lo primero sería definir el discurso contra la mujer. Decir que 'no hay cirujano que te arregle el rostro de la ruina moral' no es difamar ni agredir, es un recurso metafórico bien logrado en este caso", señaló. Además, agregó: "Sería interesante ver al ministerio emitir comunicados cuando mujeres periodistas somos animalizadas en esta red por trolls de partidos políticos con presencia en el Congreso. ¿Pero de nosotras?, jamás".

Julia Oxenford se pronuncia contra el Ministerio de la Mujer

Por su parte, la periodista del programa 'Bunker', también tuvo fuetes calificativos contra la institución, indicando lo siguiente: "¿Existía todavía el ministerio de la mujer o solo aparece cuando se trata de defender a la dueña del circo quien ataca a la prensa y nos acusa hasta de ser golpistas? Todos los días periodistas mujeres somos atacadas por los amigos/socios de la Pdta y este ministerio en silencio".