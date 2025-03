RMP tras reportaje de Cuarto Poder al que accedió Juan Santiváñez: "Es una forma de amedrentar"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin guion, se refirió al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras acceder al texto de un reportaje de Cuarto Poder, en el que dos testigos protegidos lo involucraron en una serie de presuntos sobornos para resolver casos judiciales de manera ilegal. En ese sentido, Palacios resaltó que dicho comportamiento del titular del Mininter obedece a una forma de amedrentar a la prensa y a sus adversarios políticos.

"Él no tiene por qué tener acceso a un material que está protegido mientras no es público. Es una forma de amedrentar a la prensa, sí, es una forma de decir: yo sé todo, yo sé que la fiscal me va a allanar, yo sé el reportaje Cuarto Poder, yo estoy un paso adelante, yo lo sé todo. ¡Qué impresionante! Cuando Sol Carreño le dijo quién se lo ha mandado, ahí comenzaron los líos", expresó Rosa María Palacios.

Juan Santiváñez: no se descarta chuponeo de computadoras de Cuarto Poder

En otro momento, la abogada Rosa María Palacios no descartó un posible chuponeo a las computadoras del dominical Cuarto Poder luego de que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no indicara quién fue la persona que le envió el guion del reportaje que lo involucraba en presuntos sobornos. Asimismo, Palacios indicó que, en caso se haya cometido dicho acto, se estaría cometiendo el delito de violación a la intimidad.

"La otra posibilidad es que las computadoras de Cuarto Poder están siendo por el Ministerio del interior, yo no descarto nada con este ministro, nada. O sea, estaba confesando un delito en vivo: la violación de la intimidad es delito en el Perú, en el código penal se llama violación de la intimidad, es delito, él no tiene por qué tener acceso a un material que está protegido mientras no es público", resaltó.

Fiscalía allana casa del ministro Juan José Santiváñez

La Fiscalía realizó un allanamiento en el domicilio del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, desde las 5:30 a.m. debido un presunto abuso de autoridad, en el marco de las investigaciones relacionadas con las conversaciones grabadas con el capitán Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra'. En dichas grabaciones, se escucha a Santiváñez confesar a su amigo lo que ocurría dentro del Gobierno de Dina Boluarte antes de que él asumiera el cargo. Las acciones se desarrollaron en simultáneo en la sede del Ministerio del Interior, por disposición del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien aprobó la solicitud del Ministerio Público.