Gustavo Adrianzén intenta justificarse tras haber sido señalado de parte de presunta red de sobornos con Santiváñez: "Resulta absurdo"

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, se refirió a los testimonios que testigos protegidos le habrían brindado a la Fiscalía en el que lo involucran en una presunta red de sobornos junto con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, de acuerdo a un informe de Perú21. En ese sentido, Adrianzén calificó como un "absurdo" la acusación debido a que "no existen recibos por honorarios a su nombre" sobre esa alianza junto al titular del Mininter.

"Resulta absurdo, que en el año 2019, como dice el testigo protegido, que yo haya imaginado que me iba a convertir en primer ministro e iba a convertir en ministro Santiváñez. No es posible que de una manera tan ligera unas declaraciones como estas se pretendan tomar por ciertas. Es muy raro en política que un ministro de un gobierno vuelva a ser ministro de otro gobierno. Rechazo de manera enfática todo esto", expresó Gustavo Adrianzén.

El testigo protegido N° 01-2025 presentó al Ministerio Público un organigrama de la supuesta red de sobornos en el siguiente orden: "Gns abogados (Guzman Napuri & Santivañez Abogados), y los Abogados socios – fundadores, eran: 1) Juan Jose Santivañez Antunez, 2) Christian Guzmán Napuri, 3) Alfonso Garces Manyari, y 4) Gustavo Adrianzén Olaya". Sin embargo, Adrianzén negó tales acusaciones.

"Era el año 2018, 2019, y el estudio de abogados Guzmán Napuri me invita a participar con ellos, una especie de relacionamiento jurídico, se dictaban clases, se daban conferencia. Con el devenir del tiempo se pone en contacto con el estudio Montoya, que era la razón social que tenía el doctor Santivañez, y no se fusionaron porque no se llegó a concretar, nunca hubo tal sociedad. Si van a Sunat no existe ningún recibo por honorario mío porque nunca se concretó. Esto duró, este intento de fusión, entre 4 a 5 meses apenas", se defendió Adrianzén.

Gustavo Adrianzén también estaría involucrado en presunta red de sobornos

El primer ministro Gustavo Adrianzén sería uno de los presuntos implicados en la supuesta red de sobornos creada por el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, durante su tiempo como abogado, según un informe de Perú 21. Según el documento fiscal al que tuvo acceso el medio, el testigo N° 01-2025 presentó un organigrama de esta presunta red que lo involucra en una alianza con Santiváñez.

Según su declaración, aunque Adrianzén habría estado involucrado de manera activa, no deseaba aparecer oficialmente en el asunto porque tenía planes de convertirse en primer ministro en el futuro.

"Por otro lado, quiero indicar que los socios fundadores Alfonso Garces Manyari y Gustavo Adrianzén Olaya, no querían que sus nombres y apellidos formen parte del nombre del estudio como tal, ya que los mismos tenían aspiraciones políticas, ya que para esa fecha Gustavo Adrianzén Olaya ya había sido Ministerio de Justicia en el gobierno de Ollanta Humala, y Alfonso Garces Manyari había sido Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, y por ello, querían volver al poder", indica el documento.

Además, según su testimonio, el propio Adrianzén se comprometió a que "el primero que alcanzara el poder ayudaría a Santiváñez a convertirse en ministro del Interior".