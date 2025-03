Congreso: Harvey Colchado no pudo declarar ante la Comisión de Fiscalización por inasistencia de parlamentarios

Comisión de Fiscalización no pudo interrogar a Harvey Colchado sobre temas que involucran al Gobierno. Foto: Composición/LR

Comisión de Fiscalización no pudo interrogar a Harvey Colchado sobre temas que involucran al Gobierno. Foto: Composición/LR

La Comisión de Fiscalización del Congreso no pudo sesionar por falta de quorum debido a que solo cinco congresistas marcaron asistencia para tomar las declaraciones del coronel en retiro Harvey Colchado. De acuerdo con la agenda del día del Parlamento, Colchado fue citado para brindar información sobre la presunta desactivación de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac).

El presidente del grupo de trabajo, Juan Burgos, lamentó la falta de participación de sus colegas; sin embargo, informó que solo dos congresistas presentaron una justificación a su falta: Edgard Reymundo (Bloque Democrático) e Hilda Portero (Acción Popular).

"Al no contar con quorum reglamentario, me veo obligado a levantar la sesión. Siendo la 9:21 a.m. se levanta la sesión", culminó Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización.

Congreso: ¿qué debía declarar Harvey Colchado?

En la agenda de la Comisión de Fiscalización estaba previsto tomar las declaraciones de Harvey Colchado sobre la presunta desactivación de la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC) y la forma en la que se habría ejecutado o por ejecutar. En febrero de este año, Colchado indicó para el semanario Hildebrandt en su trece que el grupo de trabajo estaría cerca de su extinción debido a que remueven a los efectivos policiales en distintas áreas.

De igual manera, el grupo de trabajo liderado por Juan Burgos también buscaba tomar las declaraciones de Colchado sobre el presunto uso indebido del vehículo presidencial para la presunta fuga de Vladimir Cerrón Rojas en enero del año pasado al sur de Lima, así como las acciones desplegadas para la ubicación y captura de Cerrón Rojas por la DIVIAC o el Equipo Especial De Apoyo Al Equipo Especial De Fiscales Contra La Corrupción del Poder (Eficcop).

Asimismo, otro tema que se buscaba abordar era la reunión del 30 de abril del 2024 con el exabogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, Segovia y el General PNP Carlos Morán Soto, en el que, según contó Colchado en una entrevista, se le pidió que haga un reglaje al fiscal que estaba a cargo de las investigaciones contra Nicanor Boluarte.

Por otro lado, la Comisión de Fiscalización tenía agendado preguntar al extitular de la Diviac sobre el descerraje e ingreso a la inmueble de la presidenta Boluarte, en el allanamiento que se realizó en su vivienda en el marco de las investigaciones por el caso Rolex.

Otro tema que se debió abordar fue sobre la participación activa de Nicanor Boluarte en el Gobierno, así como la presunta existencia de irregularidades en la renovación de cuadro de oficiales en su pase al retiro en el 2024.