Dina Boluarte obstaculiza investigación por caso Cofre: no asistirá nuevamente a declarar a la Fiscalía

En diciembre, Dina Boluarte instó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a citarla a declarar, asegurando que "no se corría de la justicia". Sin embargo, hoy, por segunda vez consecutiva, la presidenta no asistirá a la citación de la Fiscalía de la Nación para declarar sobre el caso 'Cofre'. Así se dio a conocer a través de los argumentos de su abogado defensor, Juan Carlos Portugal, quien afirmó que la ausencia de la mandataria ante el Ministerio Público se debe a una apelación sobre el tiempo establecido por la Fiscalía para investigar el caso.

"La señora presidenta no acudirá hoy al Ministerio Público. Ayer lo informamos a esta institución. Nuestra apelación sobre el control de plazo, presentada en su momento y concedida recientemente, aún no ha sido resuelta por la instancia recursal correspondiente. Agotaremos esta vía", se lee en la última publicación de la cuenta de X (antes Twitter) de Portugal. Pese a que la publicación data de febrero, el abogado afirmó que el argumento se mantiene para esta ocasión.

No es la primera vez que falta a una citación de la Fiscalía

El pasado 15 de enero, la presidenta Boluarte fue citada para declarar ante la Fiscalía por el caso 'Cofre', en el que se le acusa de presuntamente haber encubierto a Vladimir Cerrón, prófugo y líder de Perú Libre. En esa ocasión, su abogado, Juan Carlos Portugal, también justificó su inasistencia con los mismos argumentos que ahora se presentan para explicar su falta de colaboración con la justicia.

"No es que la presidenta no quiera acudir o que desee evadir. Le pedimos al Ministerio Público que nos convoque dentro del plazo, y no lo hizo. En consecuencia, no podemos convalidar una citación con un plazo vencido. Si el juez supremo de investigación preparatoria, a través de una audiencia, rechaza nuestra posición, por supuesto que asistiremos", expresó entonces Portugal.

