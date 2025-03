Alejandra Aramayo renuncia como jefa de comunicaciones del Congreso de la República

La jefa de comunicaciones del Congreso, Alejandra Aramayo, presentó su renuncia ante Eduardo Salhuana. Aramayo, quien fue congresista por el partido fujimorista Fuerza Popular y actualmente milita en el partido de César Acuña, Alianza por el Progreso (APP), tomó esta decisión tras revelarse una disputa familiar que involucra una herencia.

Según la información compartida por el dominical 'Cuarto poder', la excongresista denunció a su madre, Vilma Gaona, y a sus hermanos, con el objetivo de ser considerada en la repartición de un inmueble en Puno, que formó parte de un adelanto de herencia a favor de los familiares de la exjefa de Comunicaciones del Congreso.

Alejandro Aramayo: sus polémicas como jefa de comunicaciones del Congreso

"(...) Lamento que, en las últimas semanas, algunos medios de comunicación hayan expuesto temas que solo competen al ámbito íntimo, privado y familiar, desnaturalizando hechos y faltando a la verdad. (...) He tomado la decisión de renunciar a la jefatura de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso de la República, que me confió en octubre de 2024 (...)", se lee en el oficio entregado al presidente del Congreso por la exfuncionaria, en el que se da a entender que las recientes polémicas fueron la razón por la que ha decidido dimitir del cargo. Lo cierto es que ese no es el único hecho que la ha llevado a renunciar a su cargo.

Carta de renuncia de Alejandra Aramayo. Foto: Difusión

Además del recientemente notificado juicio familiar por una herencia en la que no se consideró a Aramayo, la exjefa de Comunicaciones también se vio envuelta en polémicas durante el ejercicio de su cargo. Tan solo a inicios de este año, la excongresista fujimorista fue criticada por una publicación en la cuenta institucional de X (antes Twitter) del Congreso de la República, en la que se tergiversaba el asesinato de la extrabajadora Andrea Vidal, involucrada en el caso de una presunta red de prostitución en el Congreso.

En esa misma línea, la revelación de una presunta red de prostitución en el Congreso llevó a la destitución de Jorge Torres Saravia, señalado como líder de esta hipotética organización, del cargo de jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. En su reemplazo, ingresó Ángel Delgado, exregidor de la Municipalidad de Lima y militante del partido Avanza País, quien ha sido señalado por su apoyo a grupos extremistas de derecha, como "La Resistencia" y la Coordinadora Republicana. Según Delgado, fue Aramayo quien recomendó su contratación al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.

