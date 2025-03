Atacando a la Fiscalía: así reaccionó el Congreso ante el allanamiento a Juan Santiváñez

Juan José Santiváñez recibió un respaldo férreo desde el Ejecutivo y el Legislativo tras el allanamiento de su domicilio como parte de la investigación en su contra por presunto abuso de autoridad al supuestamente ordenar reglaje contra el periodista Carlos Sifuentes de La Encerrona.

Desde el Ejecutivo, la jefa de Estado y los miembros de su Gabinete indicaron que desde la Fiscalía y los medios de comunicación se trabaja un "golpe de Estado blanco" en contra de su Gobierno. El Legislativo usó el mismo argumento: despotricar contra el Ministerio Público.

Roberto Chiabra descalificó la labor de la Fiscalía

Así lo hizo el parlamentario de Alianza para el Progreso Roberto Chiabra, quien afirmó, a la prensa, que el Perú presencia un "enfrentamiento directo entre la Fiscalía de la Nación y el ministro del Interior".

"Yo creo que acá todos estamos demostrando una irresponsabilidad ante el país porque la principal amenaza que tenemos es la inseguridad a nivel nacional. El ministro le hace una denuncia constitucional y a él le hacen un allanamiento. No nos damos cuenta del daño que se estamos haciendo porque los que están felices son los delincuentes", declaró.

Ante ese escenario, el legislador exhortó a la mandataria Dina Boluarte a que "reúna las cabezas (de las principales instituciones) y pongamos orden".

Asimismo, expuso que ante la situación de Santiváñez existen tres alternativas. "La primera es la renuncia de Santiváñez, la segunda es que la presidenta lo cese del cargo y la tercera es que el Congreso haga una moción", explicó. Sobre el último punto, precisó que él no ha firmado la moción de censura y que, de reunirse las firmas necesarias, "de repente" se vería en el primer Pleno.

Fernando Rospigliosi arremetió contra Delia Espinoza

De la misma forma, el congresista Fernando Rospigliosi decidió que el allanamiento contra Santiváñez se trata de una "represalia" de la Fiscalía por haber impulsado la ley que faculta a la PNP a realizar investigaciones preliminares y amenazar a Delia Espinoza con denunciarla.

"Yo creo que es un abuso de la fiscal de la Nación que allana a gente como si fueran delincuentes y, en este caso, es una clara represalia porque el ministro del Interior defiende la ley aprobada por el Congreso y que la Fiscalía se niega a aplicar", anotó a la prensa.

"No hay ninguna evidencia de eso (del presunto abuso de autoridad), a menos que la Fiscalía tenga alguna prueba, no tiene derecho a justificar este tipo de acciones. Veremos que se desarrollen las investigaciones, pero no puede ser que por una denuncia inmediatamente allanen a un ministro. Yo creo que es un exceso de la Fiscalía que ya nos tiene acostumbrados a estas cosas", añadió.

Respecto a que Santiváñez haya obtenido un reportaje de Cuarto Poder antes de su emisión, el parlamentario responsabilizó al medio de ese problema.

José Cueto pide a la fiscal de la Nación que de "un paso al costado"

Una posición similar llegó de parte de José Cueto (Honor y Democracia), quien incluso consideró que Delia Espinoza "debería dar un paso al costado".

"Ningún medio está cubriendo la cortinaza que está haciendo la fiscal con el tema de Pablo Sánchez. Creo que el Ministerio Público está politizado. La fiscal de la Nación debería dar un paso al costado. Yo no voy a respalda una moción de censura", dijo a los medios.

Referente a la presunta obtención irregular de un reportaje, el legislador expuso: "Para mí es más irregular que los medios consigan carpetas fiscales con personas que están siendo investigadas. ¿Cuál es la excusa que siempre dan? Protegemos nuestras fuentes", indicó.