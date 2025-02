La congresista María Acuña, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), presentó un proyecto de ley que busca establecer el 14 de marzo como el "Día de la Cumbia Peruana". La iniciativa legislativa, que cuenta con la firma de otros miembros del partido de César Acuña, entre ellos Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, propone que en esa fecha el Ministerio de Cultura coordine con los gobiernos regionales y locales la realización de actividades educativas y conmemorativas para celebrar la cumbia peruana.

El proyecto señala que la celebración sería incorporada en el Calendario Cívico Nacional. No obstante, esto no implicaría que el día sea no laborable, sino que se trataría de una fecha conmemorativa de carácter nacional.

¿Cuáles son los argumentos para propulsar el Día de la Cumbia Peruana?

Según la exposición de motivos del proyecto de ley, la cumbia peruana "juega un papel importante en la identidad nacional, pues es un símbolo de la diversidad cultural y de la fusión de influencias que caracterizan al país. La cumbia se ha convertido en mucho más que un simple género musical; es la expresión vibrante y viva del espíritu del pueblo peruano".

Proyecto de ley presentado por Maria Acuña para declarar el 14 de marzo como "Día de la Cumbia Peruana" | Foto: Congreso

Asimismo, se destacan distintos aspectos que evidencian la influencia de la cumbia peruana en la identidad nacional, tales como su papel como manifestación de la diversidad cultural, su contribución a la unidad nacional, su consolidación como patrimonio musical, su transformación en una expresión popular activa y su capacidad para generar un sentimiento de orgullo nacional. Sobre esta base, el proyecto argumenta que la cumbia peruana debe ser reconocida como parte del patrimonio cultural del país.

En esta línea, la propuesta sostiene que existe una falta de reconocimiento oficial por parte del Estado hacia este género musical, en contraste con otras expresiones como el vals criollo o la marinera. Por ello, se plantea que la creación de esta efeméride sea un primer paso para fortalecer el reconocimiento institucional de la cumbia peruana. Además, se mencionan exponentes del género, como Los Mirlos, Los Destellos y Chicha Libre, para ejemplificar su impacto tanto a nivel nacional como internacional.

