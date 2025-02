CPP advierte sobre proyecto de ley de María Agüero de fiscalización a la prensa: “Puede terminar en persecución”

El Consejo de Prensa Peruana (CPP), en su informe de libertad de expresión del mes de febrero, alertó sobre el proyecto de ley presentado por la congresista María Agüero (Perú Libre), el cual busca fiscalizar a los medios de comunicación y sancionarlos si no cumplen con reportar sus actividades, propietarios, fuentes de financiamiento y audiencia al Estado peruano.

De aprobarse dicha iniciativa legislativa, si los medios no cumplen con lo exigido, enfrentarán una sanción que va desde las multas, la suspensión temporal hasta la cancelación definitiva.

Por ello, el CPP calificó la propuesta como una "iniciativa policiaca" que, al buscar acceder a “información sensible” puede terminar en persecución, tal como ha sucedido en otros países.

Asimismo, advirtieron un par de vacíos en la norma. El primero de ellos está relacionado al reporte de los propietarios y fuentes de financiamiento, datos que, de acuerdo con la asociación, ya son presentados ante la Sunat por lo que se trataría de una sobreregulación.

El segundo se encuentra en la suspensión o cancelación definitiva como sanción. Al respecto, indicaron que ello sólo afectaría a los medios formales que se emiten por medio de canales tradicionales, ya que los informales y digitales no podrían ser fiscalizados.

Teniendo en cuenta todo ello, el CPP alertó que “resulta un atentado contra la libertad de empresa”, sobre todo porque la amenaza de cierre de los medios de comunicación es antidemocrática.

“El periodismo no le debe explicaciones al Poder Ejecutivo sobre la utilización de sus recursos”, sentenciaron.

Director del CPP sobre proyecto de María Agüero: “Es una venganza”

Tal aspecto fue reforzado por Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del CPP, en diálogo con La República.

Salazar manifestó que el proyecto podría tratarse de “una venganza” de parte de Agüero contra los medios de comunicación,

Esto porque la congresista de Perú Libre ha sido expuesta en la prensa las veces que se ha quejado porque su sueldo, de S/15 600, no le alcanza para vivir, así como por la investigación en su contra por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores.

Los medios de comunicación han expuesto las investigaciones contra María Agüero

Respecto a su frase insignia, la primera vez que la dijo fue el 23 de septiembre del 2021 a Radio Yaraví en Arequipa. Posteriormente, volvió a decir lo mismo en el 2023.

“Cuando he sido candidata, cuando me dijeron ¿usted estaría dispuesta a bajarse el sueldo de congresista?, mi respuesta ha sido: la vida en Lima es bien cara. Si queremos hacer buena gestión y representar a los lugares alejados, yo le diría que el sueldo de congresista, a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que recibo. (…) El sueldo a mí no me alcanza por todo el trabajo y compromiso que tenemos”, dijo en el 2021.

Referente a la investigación por presunto recorte de sueldo, la autora del proyecto que busca controlar a la prensa, es señalada por la Fiscalía por supuestamente haber recortado el sueldo a 12 trabajadores parlamentarios, entre miembros de su despacho y otras oficinas bajo su dirección, en beneficio suyo.

Según la tesis fiscal, Agüero habría obligado a los trabajadores a que entreguen parte de sus haberes mensuales durante el periodo de junio de 2022 a mayo de 2023. Sin embargo, tampoco se descarta que esta irregularidad se haya realizado desde julio del 2021, fecha en la que la parlamentaria de Perú Libre inició su actividad legislativa.

Por este caso, el 5 de noviembre del 2024, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, en conjunto con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) allanó la vivienda de la parlamentaria, ubicada en Breña (Lima), su oficina congresal y otros dos inmuebles situados en Arequipa.

Allanamiento al domicilio de la congresista de Perú Libre en noviembre del 2024. Foto: Fiscalía

A parte de esto, a la parlamentaria se le imputa el haber incrementado injustificadamente su patrimonio en los últimos años, por lo que viene siendo investigada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía. Esto se suma a la acusación por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito por el referido caso ‘mocha sueldo’.

Las investigaciones y los alcances de estas fueron y son informados por la prensa, lo que lleva al director del CPP a suponer que se trata de una represalia.

“La prensa recogió su declaración (sobre la frase “el sueldo no me alcanza”) y nos cogió un poco de odio por eso. Eso evidencia que lo que hay siempre en este tipo de proyectos de ley es una venganza contra aquellos que alertaron sobre los entes que tienen el poder y no lo ejercen bien”, expresó.