Presidenta del TC asegura que se reunió con congresistas buscando un aumento de presupuesto

Luego de que se hiciera público que la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, mantuvo diversas reuniones con congresistas y bancadas específicas, la titular del máximo organismo de interpretación constitucional explicó el motivo de estos encuentros. Según Pacheco, las reuniones buscaban gestionar una ampliación del presupuesto del TC, debido al crecimiento de la institución y al aumento de la carga laboral en los últimos meses.

"Me he reunido no solo con Eduardo Salhuana, sino también con bancadas como Podemos, Avanza País y Honor y Democracia. El objetivo ha sido gestionar la contratación de asesores que nos ayuden con la carga laboral, dado que el presupuesto aprobado es el mismo que el del año pasado. (…) Tenemos un edificio de siete pisos, pero solo presupuesto para dos (…)”, afirmó Pacheco.

Luz Pacheco y su reunión con Honor y Democracia

Los parlamentarios del grupo Honor y Democracia, Jorge Montoya, Gladys Echaíz y José Cueto, sostuvieron un encuentro con Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional. Esta reunión se produjo en un contexto de disputas y demandas competenciales que el TC debe evaluar y que afectan directamente al Congreso.

Cabe recordar que, el 8 de enero, el Tribunal Constitucional aceptó revisar una demanda de inconstitucionalidad presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Esta acción legal impugna la Ley 32130, aprobada por el Congreso, que transfiere a la Policía la responsabilidad de llevar a cabo investigaciones preliminares en casos delictivos. Según Espinoza, dicha norma vulnera la atribución constitucional del Ministerio Público de conducir las pesquisas en todas sus fases.

El pasado 26 de febrero, Gladys Echaíz publicó en su cuenta de X que, como parte de sus actividades de representación, se reunió con la titular del Tribunal Constitucional junto a sus colegas para dialogar sobre el "orden jurídico y democrático". No obstante, la imagen de la publicación fue eliminada, según advirtió la abogada Cruz Silva, del Instituto de Defensa Legal (IDL). Más adelante, Echaíz volvió a referirse al encuentro con una versión diferente, afirmando que el tema tratado fue la necesidad de aprobar un crédito suplementario para el sector.

¿Falta de imparcialidad?

El Tribunal Constitucional tiene pendiente la resolución de diversas demandas que afectan directamente al Congreso. Entre ellas, destaca la presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra una norma aprobada por el Legislativo y promulgada por el gobierno de Dina Boluarte, la cual otorga a la Policía la facultad de iniciar investigaciones preliminares por delitos. Además, en enero de este año, Espinoza interpuso dos nuevas demandas de inconstitucionalidad, argumentando que ciertas disposiciones aprobadas por el Congreso ponen en peligro la independencia de la Fiscalía y comprometen la autonomía del Ministerio Público.

Las normas cuestionadas incluyen también la ley N° 32107, que regula los delitos de lesa humanidad, y la ley N° 32130, que asigna a la Policía Nacional del Perú la responsabilidad de realizar investigaciones preliminares. Según Espinoza, estas disposiciones restringen la capacidad de la Fiscalía para actuar con contundencia frente a violaciones de derechos fundamentales, muchas de las cuales ya cuentan con sentencias firmes o están en proceso judicial. La fiscal enfatizó que su acción constitucional busca impedir que estas leyes limiten las competencias del Ministerio Público en la persecución de delitos.

Por otro lado, la reunión entre congresistas y la presidenta del TC, Luz Pacheco, generó cuestionamientos sobre la imparcialidad del tribunal. La abogada Cruz Silva expresó su preocupación a través de su cuenta de X, calificando como un hecho grave la eliminación de un tuit de Gladys Echaíz en el que informaba sobre el encuentro. Silva advirtió que este tipo de reuniones afectan la percepción de justicia e imparcialidad, considerando que el Congreso es parte en varios litigios ante el TC. Asimismo, instó al Colegio de Abogados de Lima (CAL) a intervenir y sugirió que Pacheco debería abstenerse de conocer los casos en los que el Congreso sea una de las partes involucradas.

