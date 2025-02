Presidenta del TC estima que demanda sobre ley de extinción de dominio se resolverá dentro de 2 meses

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, informó a la prensa que si bien no han establecido una fecha para resolver la demanda sobre extinción de dominio, tendrían una respuesta dentro de dos meses. De acuerdo con la magistrada, se trata de un tema que requiere un "análisis exhaustivo".

"Hay que tener en cuenta tanto el derecho del Estado y los ciudadanos para que no esté en el comercio bienes ilícitos como también el derecho del propietario para que si es inocente y no es responsable del acto ilícito no se vea perjudicado", explicó.

Luz Pacheco aseguró que se priorizará el caso de extinción de dominio

De la misma forma, Pacheco hizo extensivo el plazo de dos meses para la demanda del caso del expresidente Martín Vizcarra, sin embargo, resaltó que el tema de extinción de dominio será priorizado.

"Seria engañarles decirles que estar a la próxima semana, no , estamos debatiendo y creo que entre los dos próximos meses ojalá esto llegue a un buen puerto. (¿Solo el tema de extinción de dominio?) No, de los dos creo yo. Es más complejo creo el tema de extinción de dominio que el del señor Vizcarra", manifestó.

Al ser cuestionada por la segunda votación que se espera en el Congreso sobre el tema de extinción de dominio, la presidenta del TC explicó que ello no representa un problema. "Nosotros vamos trabajando y, en todo caso, lo que salga primero eso deberá ajustarse", expresó.

Respecto a las investigaciones de la presidenta Dina Boluarte, ya se han admitido a trámite unas demandas contra la Fiscalía y el Poder Judicial. Sobre ello, Pacheco comunicó que no puede adelantar opinión, pero que el TC se encuentra a la espera de la concentración de dichas demandas.

"En cuanto nos llegue la respuesta, analizamos tanto la demanda como la contestación y a partir de ello podríamos tener la audiencia, debatir y votar", expresó.

PJ y Fiscalía en contra de reforma de ley de extinción de dominio

El Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación alertaron sobre el impacto negativo que tendría reformar la ley de extinción de dominio. De acuerdo con las lideresas de cada institución, las modificaciones planteadas por el Congreso perjudicarían la lucha contra el crimen y daría impunidad a los patrimonios ilegales.

La fiscal Delia Espinoza consideró que los dineros ilícitos o los patrimonios mal habidos por parte de la criminalidad organizada, ya sea mediante la minería ilegal, trata de personas, etcétera, generan un gran daño a la sociedad.