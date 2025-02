Juan José Santiváñez: nombramiento de vocero del ministro del Interior sería ilegal, advierten especialistas

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció el pasado 17 de febrero la designación del coronel en retiro Carlos López Aedo como su nuevo vocero oficial, quien se encargará de gestionar el contacto entre Santiváñez y la prensa. Sin embargo, en comunicación con La República, especialistas advirtieron que dicho nombramiento podría ser ilegal, ya que no figura dentro de los cargos previstos por el Mininter.

"Entonces está nombrando un cargo que no está ni en leyes ni en reglamentos. Y esto se llama concusión si está utilizando dinero del Estado, pero que no está destinado para este cargo, como le está designando porque no existe", comentó Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la PNP.

Además, como adelantó este diario, López Aedo ganará S/30.000 por sus servicios de gestión y vocería de difusión realizados a favor del ministro del Interior. Dichos servicios serán remunerados mediante tres pagos mensuales de S/10.000 cada uno por elaborar 12 presentaciones con la información de los posibles impactos que realice el ministerio en cuanto a la lucha contra la criminalidad para poder difundirlo en redes sociales.

Juan Santiváñez: nombramiento de vocero sería ilegal

En comunicación con La República, el exdirector general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, señaló que dentro del reglamento de la ley de organización y funciones del Ministerio del Interior no existe el puesto de "vocero" como un cargo ocupacional. Asimismo, Pérez Rocha enfatizó que es la labor que realizaría Carlos López Aedo ya lo hace la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional y para ocupar ese lugar se debe contar con los estudios en comunicaciones.

"Ese cargo que ha difundido el ministro como vocero, primero, que no existe, es ilegal, es antirreglamentario. Segundo, el nombramiento necesariamente de un funcionario tiene que estar con una resolución, y no hay ninguna resolución de nombramiento. La preocupación es que se están creando cargos funcionales que no están dentro de la ley de relación y funciones y mucho menos en el reglamento. Entonces es totalmente irregular", recalcó Eduardo Pérez Rocha.

Asimismo, el exagente policial resaltó que, debido a este nombramiento, se estaría cometiendo el presunto delito de concusión. Además, hizo un llamado al procurador del Ministerio del Interior y a la Contraloría a intervenir en dicho nombramiento por parte de Juan José Santiváñez.

"A este lo han designado como vocero, pero como no existe la función de vocero, está salido fuera de lo reglamentario, que no tiene nada que ver. Lo que implica es el dispendio, concusión de utilizar dinero del estado sin ningún fundamento", comentó.

Por su parte, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, coincidió con Pérez Rocha y calificó como un error el nombramiento del nuevo vocero de Santiváñez porque "no se encuentra en la estructura del personal del Ministerio del Interior". Asimismo, Valdés aseveró que la única persona a nivel de Gobierno que tiene una figura parecida para tener un vocero es la presidenta la República, pero que son parte de sus labores, de su posición técnica dentro de los asesores.

"Me parece, por lo tanto, un gasto inútil, si no que va a ser un gasto inútil en una posición que no se encuentra dentro de la organización de Ministerio. Para decirlo en términos criollos, una huachafería de su parte, me parece que quiere dar un mensaje que inclusive está por encima del propio primer ministro, que es casi un par de la presidencia de la República", dijo.

"Es un elemento más para que su reprobación continúe, porque es una persona que está haciendo caso omiso en su función de la función como ministro de Estado y además está haciendo un gasto innecesario que está creando una figura que no existe y, por lo tanto, está enviando un mensaje de desprecio a la ciudadanía", agregó Ricardo Valdés.

Juan Santiváñez prioriza su imagen antes que la lucha contra la inseguridad

En comunicación con La República, el politólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Alejandro Mejía, comentó que Juan Santiváñez se considera un ministro "intocable" y que dicho nombramiento de su nuevo vocero termina perjudicándolo y termina desconectando al Gobierno con la población.

"Un ministro es un vocero de su sector y no puede delegar esta responsabilidad, solo para evitar los duros cuestionamientos contra su persona. Sin embargo, se entiende la decisión desesperada de alguien que va de fracaso en fracaso en su gestión (estados de emergencia sin resultados, aumento exponencial de la extorsión y el sicariato, entre otros), y que, a pesar de ello, sigue blindado por la presidenta", dijo.

En esa misma línea, Mejía calificó como una burla la designación del vocero del ministro debido a que "tiene como único fin proteger la figura de Santiváñez y más no al sector Interior". Asimismo, comentó que todo funcionario público tiene la obligación de rendir cuentas de sus acciones ante la población y medios de comunicación, sobre todo frente a un problema latente como el avance de la criminalidad.

"Hay un acuerdo tácito entre la presidenta y Santiváñez para protegerla de investigaciones en su contra (Caso “El Cofre”, desactivar la DIVIAC, entre otros) y de mantenerla en el gobierno, con el apoyo de la Policía Nacional. Más que lealtad, se le permite este tipo de acciones a Santiváñez, ya que se presume pueda estar encubriendo a Cerrón, junto a altos funcionarios cercanos a la presidenta", enfatizó.

Por su parte, en relación con estas funciones, el politólogo de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, Marco Román, destacó que se trata de actividades de comunicación y divulgación, lo que pone de manifiesto que la principal inquietud del Mininter es mejorar su percepción ante la población.

"No me parece raro que se contrate el servicio de un profesional en la Comunicación, lo que me sorprende es la respuesta del Mininter. Con ello se puede advertir, que lo más importante para el Ministro Santiváñez ahora será tener un “buen material visual y punto” ya no le interesan los índices de inseguridad ciudadana, robos, asaltos y extorsiones porque con armar un buen guion y responder a la prensa se habrá solucionado el problema", expresó.