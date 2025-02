RMP sobre sueldo de S/30.000 del vocero de Juan José Santiváñez: "Es bastante superior al que recibe un coronel en retiro"

En una nueva edición de su programa 'Sin guion', la periodista Rosa María Palacios criticó la remuneración económica que percibirá el coronel (r) Carlos López Aedo por su rol como vocero oficial del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. La República reveló que López Aedo ganará S/30.000 mediante tres órdenes de S/10.000 cada una. Palacios señaló que dicho monto es considerablemente superior al que percibe un oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) en condiciones similares.

“El vocero ganará 30.000 soles por 12 presentaciones ante la prensa, 12 contenidos para redes sociales y 12 interacciones con expertos. Se lo pagarán en tres cuotas de 10.000 soles mensuales. Es un sueldo bastante superior al que percibe un coronel, tanto en retiro como en actividad. ¿Les parece bien esto?”, declaró la periodista.

El 17 de febrero, Carlos López Aedo, coronel retirado de la PNP, fue designado como vocero oficial del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, asumiendo el papel de enlace directo entre el titular y los medios para difundir los progresos de la gestión ministerial, aprovechando su amplia experiencia en comunicación institucional y en la administración policial a nivel internacional. Esto en medio de la baja aprobación del ministro del Interior. López Aedo, quien anteriormente lideró el área de Comunicación e Imagen de la PNP durante la pandemia y asumió en 2023 la dirección de Asuntos Internacionales, también comandó el Escuadrón Verde—unidad de inteligencia para prevenir delitos de robo y hurto que dio origen al reconocido 'Grupo Terna'—, y destacó como jefe de la Interpol Lima.

RMP sobre reuniones de congresistas con Santiváñez: “El pacto está cerrado”

La periodista se refirió también a las constantes reuniones entre el ministro Juan José Santiváñez y diversos congresistas. Según voces de la oposición, como la de la congresista Susel Paredes—quien se encuentra buscando firmas para presentar una moción de censura contra Santiváñez—, los encuentros pretenden persuadir a los parlamentarios para que se abstengan de firmar en contra del ministro. Palacios consideró que esto evidencia, una vez más, que el Poder Legislativo y el ministro del Interior mantienen un acuerdo de apoyo mutuo, lo que dificultaría cualquier eventual censura.

“La moción de censura carece de una firma que probablemente no se obtendrá. Incluso, si se llegara a conseguir, no se admitiría a trámite debido a la falta de votos. Posteriormente, algunos congresistas afirman que quieren pedirle cuentas al ministro del Interior, pero eso no le importa, el pacto está cerrado. (…) El ministro del Interior los representa; están bien representados”, comentó.

Congresistas también opinaron sobre el pago de S/30.000 al vocero de Santiváñez: “Es un gasto inútil”

No solo la periodista se manifestó respecto a la designación y remuneración pactada para el vocero oficial del ministro; voces desde el Congreso de la República también criticaron esta medida. Tal es el caso de Susel Paredes (Cambio Democrático), congresista promotora de una de las tres mociones de censura contra el ministro, quien consideró que este pago solo beneficia las relaciones de prensa de Santiváñez y constituye un gasto inútil: “El ministro es un técnico político; no necesita vocero, él mismo debe declarar. Es un gasto inútil en un sector que se está desmoronando”, declaró a La República.

Jaime Quito (Bancada Socialista), quien también está recolectando firmas para presentar una moción de censura ante el Pleno contra Santiváñez, compartió sus impresiones: “Evidentemente, en una situación de pobreza y desempleo como la que atraviesa el país, si contamos las veces que ha salido el vocero a declarar, veremos que las ocasiones son casi nulas. Recibir S/30.000 por ese ‘trabajo’ demuestra que el ministro está dando empleo a uno de sus amigos. Realmente, es uno de los tantos problemas en los que se ha visto involucrado este ministro y una razón más para instar a los demás congresistas a firmar, ya que es inviable que Santiváñez continúe un día más como ministro del Interior. (…) Definitivamente, dicho aspecto debe considerarse en la exposición de motivos”, afirmó el congresista para este medio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.