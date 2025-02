La reconocida conductora y analista política Rosa María Palacios, en el programa Sin guion, abordó la polémica designación de Julio Demartini, exministro del Midis, como posible embajador del Perú en el Vaticano, en medio de las investigaciones en su contra por el caso Qali Warma. Palacios destacó que, a pesar de la eventual designación, Demartini continuará siendo investigado, en relación con la intoxicación de niños de escasos recursos que presuntamente fueron envenenados por ingerir carne de caballo.

"Una persona investigada por darle de comer carne de caballo a niños peruanos es la mejor carta de la Cancillería para ser embajador en el Vaticano. ¿Les parece?", cuestionó Palacios durante su intervención. La conductora recordó que la Fiscalía de la Nación ha solicitado un impedimento de salida del país por nueve meses para Demartini, debido a su condición de aforado como ministro, lo que implica que su caso debe ser juzgado en la Corte Suprema.

Palacios también señaló que, aunque el Vaticano aún no ha dado su beneplácito para la designación, esta decisión podría generar un problema diplomático. "El Vaticano puede contestar que no, y nos ahorraríamos un problema diplomático", comentó. Sin embargo, destacó que, en caso de ser nombrado, Demartini no gozaría de inmunidad diplomática en el Perú. "Así lo nombren con resolución de embajador, eso no le da ninguna inmunidad frente a un proceso penal. Lo pueden seguir procesando sin ningún inconveniente", afirmó.

La periodista también criticó la lógica detrás de la elección de Demartini para un puesto de tal relevancia, especialmente considerando las graves acusaciones en su contra. "Enviar a un investigado por darle carne de caballo a niños anémicos como nuestro representante ante el Papa parece una broma", expresó con ironía.

Finalmente, Palacios recordó que el 4 de marzo se llevará a cabo una audiencia para determinar si se aplica el impedimento de salida solicitado por la Fiscalía. Mientras tanto, la polémica sobre la designación de Demartini sigue generando debate.

Canciller Schialer defiende eventual designación de Demartini en el Vaticano pese a investigación por caso Qali Warma

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, se pronunció sobre la posible designación del exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, como embajador en el Vaticano. En este sentido, destacó que Demartini está listo para ocupar cualquier puesto. Es importante mencionar que su posible nombramiento ha generado controversia, ya que está bajo una investigación preliminar relacionada con el caso Qali Warma, y de ser nombrado, podría obtener inmunidad diplomática, lo que dificultaría las indagaciones.

“Las embajadas no son un premio consuelo, él está absolutamente capacitado para ir a ese y cualquier puesto, se lo digo con toda sinceridad. Porque yo recuerdo haber escuchado lo siguiente, el ministro de Demartini dijo ‘mire, presidenta, yo no tengo por qué salir del puesto porque en realidad yo no he hecho nada ilegal, todo es correcto, pero yo asumo el peso político de esto porque no quiero que esto manche su Gobierno. Así que quieren que me vaya, yo me voy’. O sea, en realidad, incluso ha sido generoso al irse, no se ha ido obligado”, declaró.