Ayacuchanos critican al Congreso con cánticos durante carnaval: "No trabajan, no hacen nada, solo cobran rico"

Ayacucho celebra sus carnavales en medio de danzas, huainos, pero también en son de protesta contra las autoridades que gobiernan el Perú. No solo la presidenta Dina Boluarte y su 'wayki' Wilfredo Oscorima han sido el centro de críticas y burlas por parte de los ciudadanos —en el evento que fue cubierto por el periodista Adrián Sarria Muñoz—, esta vez fue el Congreso al que le recordaron la investigación que se sigue contra la institución por la presunta existencia una red de prostitución.

"Esos qanras (sucios) congresistas, qué se habrán creído, la mano nos han metido. No trabajan, no hacen nada, solo cobran rico. Sí, sí, sí, sí, abren su chonguito. Esos corruptos nos han levantado. No, no, no, no nos han pagado", cantaron los ciudadanos ayacuchanos en sus carnavales como parte de su protesta.

Ayacucho: artesano gana concurso de máscaras inspirado en Dina Boluarte

Durante los carnavales del 2025, Ayacucho utilizó el arte como forma de protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte, en respuesta a las manifestaciones que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, las cuales resultaron en más de 50 muertes. En un concurso de máscaras, el ganador Reynaldo Quispe hizo referencia a las investigaciones que enfrenta la presidenta, incluyendo el caso de los relojes Rolex que el gobernador regional Wilfredo Oscorima le prestó a quien ella calificó como su 'Wayki', lo que ha llevado a la Fiscalía a investigar un posible delito de enriquecimiento ilícito.

"Por esta coyuntura que está pasando, por los Rolex que pasó y el gobernador Wilfredo Oscorima y la señora Dina Boluarte, que con el mensaje también nos dice que con diez soles se puede hacer una comida diaria, y eso no se puede hacer. Por eso hago este trabajo como alza de protesta en esta máscara, decir lo que sentimos el pueblo ayacuchano", dijo el artista Reynaldo Quispe.

Cajamarca: Joaquín Ramírez prohíbe contra políticos en carnavales

El carnaval de Carnaval Cajamarca es reconocido por su colorido y la creatividad de sus comparsas, en las cuales los participantes suelen incluir parodias de figuras públicas del espectáculo y la política. Sin embargo, este 2025, dicha tradición cambiará debido a una ordenanza municipal emitida por el alcalde Joaquín Ramírez, quien ha sido allanado en un megaoperativo por la Fiscalía por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude administrativo.

La normativa prohíbe cualquier representación o parodia que haga alusión a personajes públicos, entre ellos la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Esta restricción regirá durante el "Carnaval Inigualable 2025", que se llevará a cabo del 1 al 3 de marzo.

"Queda terminantemente prohibido realizar parodias o representaciones en alusión a personas, ya sea figuras públicas o particulares, de manera que atente contra su dignidad o buen nombre. No se permitirá el uso de imágenes sagradas, como la cruz, entre otras representaciones religiosas o de culto, que puedan resultar ofensivas para los asistentes y la comunidad en general", indica la norma.

