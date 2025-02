Dina Boluarte al gobernador regional de Apurímac: “No sea opa, aproveche que su paisana es presidenta”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó a Chalhuanca, en la región Apurímac, para participar en la ceremonia de inicio de obras de un nuevo establecimiento de salud. Su presencia en el evento contrastó con su ausencia ante la citación del Ministerio Público programado para el martes 25 de febrero en la mañana por el caso Cofre, en el que se le acusa de haber ayudado a escapar al prófugo Vladimir Cerrón del condominio Mikonos en Asia con ayuda del auto presidencial.

Sin embargo, un fragmento de su discurso en el evento llamó la atención cuando se dirigió al gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, mientras comentaba sobre otras construcciones hospitalaria hechas hasta el momento en su gestión. "Yo sé que hay mucho por hacer, y seguramente tiempo nos va a faltar, pero (…) y aquí es testigo el gobernador y también testigo el alcalde provincia, y lo voy a volver a decir con cariño: Gobernador, no sea opa, gobernador, pues. Aproveche ahora que su paisana es presidenta", expresó Dina Boluarte.

Dina Boluarte: "aproveche que su paisana es presidenta"

El uso del término "opa", que utilizó la presidenta Dina Boluarte hacia el gobernador regional de Apurímac, en el idioma quechua puede interpretarse como "ingenuo" o "falto de inteligencia". Algunos asistentes que se encontraban en el evento se rieron sobre el término que usó la jefa de Estado hacia Percy Godoy.

No obstante, Boluarte también reveló que, al pedir a las autoridades locales que agilicen la elaboración de expedientes técnicos para concretar proyectos en la región, estas llegaron sin los documentos necesarios, ya que desconocían el proceso para su elaboración.

"Por eso le dije, avancemos rápido, tengamos los expedientes por las siete provincias de Apurímac. Menos mal, me ha entendido y me pidieron una reunión con todos los alcaldes, y los he recibido allá en Palacio, pero habían venido con su abrazo nada más. ¿Y los expedientes? ¿Cómo vamos a avanzar sin expedientes?", expresó Dina Boluarte.

En el mismo evento, la mandataria se quebró al recordar su infancia en su ciudad natal y señaló a gestiones presidenciales anteriores sobre la escasez de los servicios de salud. "Apurímac que siempre ha llorado la atención de los anteriores presidentes, y nunca se han compadecido de su llanto. Todo lo contrario, nos miraban a Apurímac con desdén, con olvido", señaló.

Sin embargo, este episodio se suma a una serie de declaraciones controvertidas de la presidenta Boluarte en sus actividades oficiales y que alimentan el debate sobre su estilo de comunicación, su lejanía de la prensa, pero resaltan su estrecha relación con otras autoridades regionales, como la de Wilfredo Oscorima.

Wilfredo Oscorima sobre su relación con Dina Boluarte: "Soy su Wayki"

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se refirió a su vínculo con la presidenta Dina Boluarte. Tras participar en el foro "Oportunidades de Inversión para proyectos en la Mancomunidad Regional de Los Andes", Oscorima destacó su cercanía con la mandataria.

"La presidenta es una persona muy buena, brinda apoyo a la gestión en todo el país, tanto a los gobernadores regionales como a los alcaldes. No tengo razones para estar molesto. (…) Soy su Wayki", expresó a Canal N, empleando el término quechua que significa "hermano" o "amigo cercano", usado previamente por Boluarte para referirse a él cuando la señalaron por el uso de relojes Rolex, donde argumentó que Oscorima fue quien se los 'regaló'