Exjefe de la DINI arremete contra gestión de ministro Juan Santiváñez: "Está cometiendo horrores, es una pantalla"

Exjefe de la Dini indicó que gestión de Juan Santiváñez no cuenta con legitimidad. Foto: Composición/LR

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, se refirió a la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, luego de que se difundiera una fotografía en la que, supuestamente, aparecían miembros policiales junto a integrantes de la organización criminal "Los Pulpos" en una sauna de Trujillo. Sin embargo, tras pronunciarse una de las personas que figuran en la imagen, el empresario Guillermo Ruiz, y negar su vínculo con la banda delictiva, Liendo indicó que la administración de Santiváñez carece de legitimidad y que "ya no comete errores, sino horrores".

"Nuestro país se dirige sin pausa y, sostenidamente, al caos total (...) El ministro del Interior (Juan José Santiváñez) no saca la foto de su bolsillo para sacarla en televisión, alguien se la coloca y alguien le dice lo que tiene que decir. Al punto de vista político, el ministro del Interior ya no está cometiendo errores, está cometiendo horrores. Ahora hay un horror en la dirección política del ministerio del Interior y de la Policía. Esta situación no puede seguir igual", expresó Juan Carlos Liendo.

"Acá hay una conclusión bien clara al punto de vista político y es una opinión: el ministro del interior no maneja su sector, no dirige. El ministro del interior parece ser una pantalla porque, más allá de las patinadas y de los errores, hoy está cometiendo horrores. Entonces, ¿cómo tenemos que luchar contra la seguridad ciudadana si tenemos un ministro del interior que no dirige su sector? Esa es la principal preocupación porque detrás de este hecho lo primero que debe haber son responsables, cualquier persona puede cometer error, un ministro puede cometer un error, pero de esta magnitud se corrige instantáneamente", enfatizó.

Juan Santiváñez: General Víctor Zanabria sobre foto de oficiales con 'Los pulpos'

Por otro lado, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, aseguró que la fotografía difundida, en la que aparecen —presuntamente— tres suboficiales junto a cuatro presuntos integrantes de la organización criminal Los Pulpos, ya era de conocimiento de la institución desde hace seis meses. Según explicó Zanabria, este caso reflejaría la infiltración del crimen organizado en áreas suburbanas.

"De un barrio se capta policías para la Escuela y este policía tiene su amigo de barrio que se convierte en criminal y luego el policía es asignado a la Comisaría cercana a su hogar y ahí generan vínculos", dijo Víctor Zanabria.

Asimismo, el miembro policial afirmó que, tras la circulación de la fotografía, se realizaron cambios de ubicación correspondientes de los tres involucrados, quienes, al mismo tiempo, están siendo investigados por el ámbito militar.

Congreso busca censurar a Juan Santiváñez

En el Congreso se están preparando tres mociones de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debido a su ineficaz gestión en la lucha contra la criminalidad en Perú, que ha dejado un saldo de 268 homicidios en lo que va del año. La solicitud que cuenta con más apoyo es la de la parlamentaria Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), que ya tiene 30 firmas y solo necesita 3 más para ser presentada.

Asimismo, el congresista Jaime Quito (Bancada Socialista) también presentó una moción de censura contra Santiváñez, en respuesta a la creciente ola de delincuencia en el país y porque "no existe una política para abordar la inseguridad ciudadana". Además, señaló que no hay competencia entre los legisladores para determinar quién presenta la moción de censura más rápidamente contra el titular del Mininter.

En tanto, la congresista Nieves Limachi, de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, informó a la prensa que Roberto Sánchez ha elaborado otra moción de censura que cuenta con el respaldo de varios partidos. Además, Limachi también subrayó que los planes de la gestión de Santiváñez no han dado resultados y que debería dejar el ministerio. No obstante, la parlamentaria expresa su preocupación por no alcanzar los votos necesarios en el Pleno del Congreso para aprobar la moción que destituya a Santiváñez.